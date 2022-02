Miljardenstrop met spaartaks wordt eerste grote test voor nieuwe coalitie

Jonge autospotters op jacht naar 'supercars' in het Gooise Laren, de gemeente met het hoogste gemiddelde vermogen per huishouden. Beeld Joris van Gennip

Marnix van Rij heeft niet de prettigste start van de nieuwe bewindspersonen in het kabinet-Rutte IV. Nog voordat hij ‘ja’ zei tegen Ruttes aanbod staatssecretaris van Fiscale Zaken te worden, had de Hoge Raad zijn wittebroodsweken al versjteerd. De CDA’er moet plotseling een paar miljard euro zoeken om de bres te dichten die de raadsheren in de rijksbegroting hebben geslagen. De Hoge Raad heeft de vermogensrendementsheffing (beter bekend als de ‘spaartaks’ of box 3-belasting) onwettig verklaard. Niet alleen dat: Van Rij moet burgers de teveel geïnde belasting met terugwerkende kracht (vanaf 2017) terugbetalen.

Woensdag debatteert de Tweede Kamer over de gevolgen van het Hoge Raad-arrest. Van Rij heeft Kamervragen over dit onderwerp tot nu toe afgewimpeld met de opmerking dat zijn ministerie de gevolgen van het arrest nog ‘onderzoekt’. Zo is nog steeds onduidelijk hoeveel belastingplichtigen kunnen rekenen op restitutie van een deel van de betaalde box 3-belasting. Van Rij zal daar vrijdag meer duidelijkheid over geven.

Het kabinet heeft grofweg twee opties: alleen burgers die tijdig bezwaar maakten tegen hun belastingaanslag compenseren, of álle box 3-belastingplichtigen. Het gaat om vier belastingjaren, 2017 tot en met 2020. Burgers hebben over die periode bijna 200.000 bezwaren ingediend tegen hun belastingaanslag. Het totaal aantal particulieren dat in die jaren belasting betaalde over spaargeld en/of beleggingen ligt rond de 3,4 miljoen.

In een nieuw advies stelt de Landsadvocaat dat het kabinet niet verplicht is al die belastingplichtigen te compenseren, maar dat het zich kan beperken tot de bezwaarmakers.

Box 3 repareren

De financiële gevolgen van het arrest zijn sowieso groot, want box 3 levert de schatkist 4 tot 5 miljard euro per jaar op. Tenzij het kabinet de coalitieafspraken nu al overboord gooit, moet Van Rij dat begrotingsgat dekken met een belastingverhoging elders. In de beginselverklaring van dit kabinet (de startnota) staat namelijk dat de coalitie zo’n inkomstentegenvaller niet mag afwentelen op de staatsschuld.

Een ander vraagstuk is hoe het kabinet box 3 denkt te ‘repareren’, nu de Hoge Raad de huidige spaartaks heeft afgeserveerd. Het kabinet moet nog dit jaar een andere manier bedenken om particuliere vermogens te belasten. De aangifteperiode voor het belastingjaar 2021 staat immers alweer voor de deur. Als het kabinet de vermogensrendementsheffing ongemoeid laat, kunnen ruim 1,7 miljoen burgers dit jaar succesvol bezwaar aantekenen tegen hun belastingaanslag.

Een makkelijke remedie is niet voorhanden. De Tweede Kamer dringt al een aantal jaren aan op een box 3-heffing die het werkelijke in plaats van het fictieve rendement op vermogen belast. De nieuwe coalitie wil gehoor geven aan dat verzoek. Maar in het regeerakkoord staat dat die verbeterde box 3-belasting pas in 2025, dus ná deze kabinetsperiode, ingevoerd zal worden. De Belastingdienst kan zo’n ingrijpende verandering eerder namelijk niet behappen, is daarvoor het excuus.

Nog dit jaar hervormen

Van Rijs ambtsvoorganger Hans Vijlbrief stuurde vorig jaar een onderzoek naar de Tweede Kamer over de haalbaarheid van een box 3-belasting op basis van het werkelijke rendement. De onderzoekers concluderen dat dit haalbaar is, maar dat de uitvoering nogal wat voeten in de aarde heeft. Zo moeten banken, verzekeraars en andere financiële instellingen veel meer gegevens aan de Belastingdienst gaan aanleveren dan ze nu doen.

De fiscus moet die extra gegevens vervolgens ook kunnen verwerken. Daarvoor moeten de automatiseringssystemen van de Belastingdienst geactualiseerd worden en daar heeft de fiscus amper capaciteit voor. In januari gaven belastingambtenaren de Tweede Kamer een update over de modernisering van de verouderde ict-systemen waarmee de Belastingdienst werkt. Hun inschatting is dat het nog tot 2026 zal duren om alle bestaande systemen bij de tijd te brengen. Grote tussentijdse wijzigingen in de belastingwetgeving, zoals een andere invulling van box 3, zullen dit proces aanzienlijk vertragen.

Maar de beslissing van de Hoge Raad laat het kabinet geen andere keus dan de vermogensrendementsheffing nog dit jaar te hervormen. Omdat het invoeren van een heffing op basis van werkelijk rendement niet zo snel kan, moet Van Rij op zoek naar een tijdelijke oplossing. Dat is politiek lastig, want hier staat niets over in het coalitieakkoord. Het box 3-probleem wordt daarmee de eerste grote test voor de nieuwe coalitie. De vier partijen moeten er samen uit zien te komen zonder dat ze kunnen terugvallen op gemaakte afspraken.

PvdA komt met eigen wetsvoorstel

Consensus vinden zal niet meevallen, want volgens NRC is de coalitie het onderling oneens over de gewenste oplossingsrichting. D66 zou een directe vermogensbelasting willen invoeren. Particulieren moeten dan een bepaald percentage belasting betalen over spaar- en beleggingstegoeden boven een vrijgesteld drempelbedrag. In het verkiezingsprogramma van D66 staat dat de partij een heffing van 1 procent wil invoeren op vermogens boven de miljoen euro. Ook de ChristenUnie heeft het zwaarder belasten van (grote) vermogens in zijn verkiezingsprogramma opgenomen. Maar VVD en CDA zouden dat niet zien zitten. In hun verkiezingsprogramma’s pleiten ze wel voor een box 3-belasting op basis van werkelijk rendement, maar wijzen ze een generieke verhoging van de belasting op vermogen af.

De PvdA komt woensdag tijdens het Kamerdebat met een eigen wetsvoorstel voor een vermogensbelasting. De socialisten willen vermogens boven de ton progressief belasten. Ze stellen vijf vaste tariefschijven voor, tussen de 1 (100.000 tot 500.000 euro) tot 5 procent (boven de 5 miljoen euro). Dit wetsvoorstel krijgt in elk geval steun van de SP en GroenLinks.