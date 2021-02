Miljardeninjectie in onderwijs om te voorkomen dat coronacrisis blijvende schade achterlaat

De demissionaire ministers Van Engelshoven (l) en Slob van Onderwijs. Beeld ANP

Dat maakten de demissionaire ministers Van Engelshoven (D66) en Slob (ChristenUnie) woensdagmiddag bekend. Met het ‘Nationaal Programma Onderwijs’ moeten onderwijsachterstanden worden bestreden en de schade worden gecompenseerd die is aangericht door de opeenvolgende sluitingen van de scholen en de universiteiten. Het gaat om een groot pakket maatregelen, waaronder in elk geval een halvering van het collegegeld voor komend studiejaar. Ook gaat veel geld direct naar de scholen.

180 duizend euro per basisschool

Er gaat 6 miljard euro naar het basis- en voortgezet onderwijs: een gemiddelde basisschool krijgt 180 duizend euro, een middelbare school 1,3 miljoen euro. Ook komt er geld voor zomerscholen, praktische ondersteuning en sociaal-emotionele begeleiding. Scholen met veel kinderen met minder kansen krijgen relatief meer geld. ‘Leraren bepalen mede hoe het geld wordt ingezet’, aldus Slob. ‘Ze kunnen kiezen uit bewezen effectieve maatregelen zoals verplichte bijles in kleine groepjes of samenwerking met bibliotheken op het gebied van lezen.’

Ook is het de bedoeling dat scholen komende zomer bijlessen gaan organiseren. Het voortgezet onderwijs wordt met klem gevraagd om brede brugklassen op te zetten, zodat leerlingen in de komende jaren extra kansen krijgen om alsnog op het niveau te komen waar ze horen.

Halvering collegegeld

Iedereen die volgend jaar studeert, krijgt een korting van 50 procent op het college- of lesgeld. Dat moet studenten vooral ‘ademruimte’ geven, stellen de ministers, nu veel studenten ook hun bijbaan zijn kwijtgeraakt. De ov-kaart voor studenten wordt met twaalf maanden verlengd als zij extra tijd nodig hebben om hun diploma te halen. In het mbo wordt de subsidie op praktijkleerbanen verhoogd. Dat moet het voor bedrijven voordelig maken om ook in economisch zware tijden toch jonge mensen op te leiden.

Compensatie studentenaantallen

Een bedrag van 644 miljoen euro komt vanaf komend studiejaar ter beschikking van universiteiten en hogescholen ter compensatie van de sterk gestegen studentenaantallen. Doordat veel jongeren hun tussenjaar of hun wereldreis hebben geschrapt, zijn er veel meer studenten dan geraamd. Het extra geld is onder meer bedoeld voor extra onderwijzend personeel.

Met een investering van 162 miljoen euro voor onderzoekers wordt ervoor gezorgd dat 20 duizend arbeidscontracten van jonge wetenschappers, waarvan het onzeker was of ze konden blijven, kunnen worden verlengd. Ook is in het pakket ruimte voor eventuele tegemoetkomingen van drie maanden op de basisbeurs (mbo) en de aanvullende beurs (mbo en hoger onderwijs).

Volgens Van Engelshoven is corona vervelend voor alle studenten en docenten, maar in het bijzonder voor eerstejaars studenten die aan hun universiteit nog bijna niemand kennen. ‘Dat zorgt voor stress, eenzaamheid, concentratieproblemen en druk.’ De inmiddels opgelopen achterstanden zijn soms aanzienlijk, maar zijn nergens groter dan een half jaar.

Minister Slob benadrukt dat de huidige generatie jongeren dezelfde kansen moet krijgen als de voorgaande. ‘Daarom gaan we heel gericht kijken wat elke leerling nodig heeft om de pijn te verzachten.’ Daartoe moet het onderwijs op alle niveaus ‘verbinding zoeken en samenwerken’.

De studentenvakbond LSVb reageert enthousiast: ‘Studenten hebben vaak te maken met studievertraging en inkomensverlies door de coronacrisis. Bovendien staat hun brede ontwikkeling onder druk. Met deze forse miljardeninvestering wordt eindelijk gehoor gegeven aan de noodzaak voor meer steun voor jongeren’, aldus LSVb-voorzitter Lyle Muns.

LEES OOK: Vrijdag maakte minister Slob bekend dat de eindexamens in het voortgezet onderwijs doorgaan. Hoe? Dat leest u hier. Drie weken geleden presenteerde minister Slob de eerste contouren van het ‘nationaal programma’ voor het onderwijs. Hier leest u wat hij toen aan de Tweede Kamer schreef en wat hij ter toelichting zei.