Miljardenboete voor Google wegens machtsmisbruik is terecht, oordeelt Europese rechter

Eerdere hoge Europese Google-boetes voor machtsmisbruik

2,42 miljard voor Google Shopping. Google misbruikt de grote populariteit van zijn zoekdienst volgens de Europese Commissie om andere Google-diensten een voorsprong te geven op de concurrentie. Op die manier zouden andere prijsvergelijkingsdiensten last hebben van Google Shopping. Het gerecht bevestigde in november 2021 deze boete, Google ging daarop in beroep bij het Hof van Justitie. De zaak is nog aanhangig.

1,49 miljard euro voor AdSense. Google moet 1,49 miljard euro betalen omdat het met zijn advertentiedienst AdSense misbruik maakte van zijn sterke marktpositie, besloot de Europese Commissie in 2019. Door beperkingen in contracten met websites van derde partijen op te leggen, zouden andere bedrijven niet eerlijk kunnen concurreren op de online-advertentiemarkt. Het gerecht moet hier nog uitspraak over doen.