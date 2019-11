Miljardair Bloomberg (77) wil het in 2020 opnemen tegen president Trump

Michael Bloomberg Beeld EPA

De 77-jarige oud-burgemeester van New York verklaarde afgelopen maart nog dat hij zich niet verkiesbaar zou stellen voor de race naar het Witte Huis in 2020. ‘Ik doe mee om Donald Trump te verslaan en Amerika weer op te bouwen’, aldus Bloomberg in een verklaring. ‘We kunnen ons geen vier jaar meer van de roekeloze en onethische acties van president Trump veroorloven.’

Bloombergs aankondiging is slecht nieuws voor voormalig vicepresident Joe Biden, tot voor kort nog koploper. Biden ziet zijn positie als de belangrijkste centrumkandidaat door de komst van Bloomberg ondergraven worden.

Bloomberg staat in de toptien van rijkste Amerikanen, met een vermogen van ongeveer 50 miljard euro. Daardoor kan hij veel geld in een campagne steken zonder zich afhankelijk te hoeven maken van geldschieters.