Militairen zetten president Guinee af, ministerie ontkent coup vooralsnog

Alpha Conde, de president van Guinee, met de coupplegers die hem hebben afgezet. Beeld EPA

Negen militairen van een elite-eenheid zeiden in een toespraak op de staats-tv dat zij in actie zijn gekomen wegens de wijdverbreide ‘armoede en corruptie’ in Guinee. De leider van de groep, luitenant-kolonel Mamady Doumbouya, maakte in het verleden deel uit van het Vreemdelingenlegioen van ex-kolonisator Frankrijk. Hij belooft dat er overleg komt over een nieuwe grondwet in Guinee. De landsgrenzen zouden per direct voor een week zijn gesloten.

In video’s op sociale media is te zien zijn hoe militairen president Condé klaarblijkelijk vasthouden en hem ondervragen, zonder dat Condé veel sjoege geeft. Het was zondagavond onduidelijk waar Condé zich precies bevindt. VN-secretaris-generaal Guterres sprak in een reactie zijn veroordeling over de machtsgreep uit. Ook de Verenigde Staten veroordeelden de staatsgreep. In een verklaring zei het ministerie van Buitenlandse Zaken zondag dat de coup de vrede, stabiliteit en welvaart van Guinee in gevaar brengt.

Derde termijn

Op de straten van de hoofdstad Conakry, waar eerder op de dag nog werd geschoten, verwelkomden veel mensen het bericht over Condé’s val. Veel Guineeërs moeten niks hebben van hun leider, die president is sinds 2010. Rond zijn herverkiezing in oktober vorig jaar, toen Condé opging voor een omstreden derde ambtstermijn, werd in Guinee geprotesteerd, daarbij werden tientallen betogers doodgeschoten.

Guinee behoort tot de armste landen van de wereld, ondanks de aanwezigheid van ’s werelds grootste voorraden bauxiet, een belangrijke grondstof voor het maken van aluminium.

Toen Condé in 2010 voor het eerst tot president werd gekozen, markeerde dat de eerste democratische machtswisseling sinds de onafhankelijkheid van Guinee in 1958. Na enkele beginsignalen over economische vooruitgang, raakte Condé’s regering gaandeweg steeds vaker in opspraak door omkopingsschandalen en een reeks mensenrechtenschendingen.