Militairen VS zouden in diepste geheim Taiwanees leger trainen, Pentagon ontkent niet

Een Taiwanese militaire oefening ter voorbereiding op een eventuele Chinese inval. Beeld Getty

De operaties, bedoeld om de gevechtskracht van het Taiwanese leger te verhogen, is pikant. Sinds de VS in 1979 de Volksrepubliek China diplomatiek erkenden, heeft Washington de officiële militaire samenwerking met Taiwan aan banden gelegd. Tot die tijd beschouwden de VS de regering van Taiwan, dat door China wordt gezien als een opstandige provincie, als vertegenwoordiger van de Chinezen.

Dat Amerikaanse militairen al zo lang het Taiwanese leger bijstaan, was niet eerder bekend. Hoewel Amerika nog altijd de grootste wapenleverancier is van Taiwan, hangt het Pentagon niet aan de grote klok hoe het Taipei bijstaat met trainingen en oefeningen. Dat die trainingen en langdurige aanwezigheid van commando’s en mariniers nu worden bevestigd, zij het niet officieel, is mogelijk een waarschuwing aan Beijing.

De VS en diverse bondgenoten in Azië bekritiseerden China flink in de afgelopen dagen vanwege de toenemende Chinese provocaties richting Taiwan. De Chinese luchtmacht stuurde sinds eind vorige week zo’n honderdvijftig gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers de Taiwanese defensiezone in die rond het eiland is opgetrokken. Beijing erkent die zone niet. De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan zei vrijdag dat de VS ‘zeer verontrust’ zijn over de Chinese acties die hij ‘destabiliserend’ noemde.

By dispatching 149 warplanes near #Taiwan island since Oct 1, the #PLA sent strong warning to the Taiwan secessionists &their foreign supporters. China will take all measures necessary to crush any ''Taiwan independence'' attempts, which is doomed to fail. pic.twitter.com/jVXCw7B5pP — Ambassador Deng Xijun (@China2ASEAN) 6 oktober 2021

Invasie eiland

Hoe vaak Amerikaanse militairen de trainingen geven, is onduidelijk. Volgens The Wall Street Journal werden ze al door de regering-Trump gestuurd en besloot president Biden de missie voort te zetten. Het zou onder andere gaan om meer dan twintig special forces en andere militairen die de commando’s steunen. Zij trainen eenheden van de Taiwanese landmacht. De mariniers zijn betrokken bij het opleiden van militairen van de marine voor operaties met kleine boten in de Straat van Taiwan. China dreigt al sinds 1949, toen de communisten aan de macht kwamen, met een invasie van het eiland.

Het Pentagon wil de lange aanwezigheid van de militairen officieel niet bevestigen. Maar het ontkent de berichten ook niet. Het ministerie van Defensie maakte donderdag van de gelegenheid gebruik om opnieuw uit te halen naar Beijing. ‘Ik wil graag benadrukken dat onze steun voor, en de defensierelatie met Taiwan is gericht tegen de huidige dreiging van de Volksrepubliek China’, aldus een woordvoerder. ‘China heeft de inspanningen opgevoerd om Taiwan en andere bondgenoten en partners te intimideren en onder druk te zetten.’

De VS hebben Taiwan beloofd het eiland te helpen bij een eventuele aanval van China, maar Washington roept dit niet officieel van de daken om Beijing niet voor het hoofd te stoten. Het Pentagon laat regelmatig marineschepen in het gebied opereren, waaronder een van Amerika’s twaalf vliegdekschepen, als signaal aan China niet te ver te gaan. De Chinese regering zei vrijdag dat de VS de militaire contacten met Taiwan en de wapenleveranties dienden te stoppen om de relatie met Beijing niet in gevaar te brengen.

Dreigementen

De aanwezigheid van de groep mariniers werd vorig jaar ook gemeld door media in Taiwan. Het Pentagon zei toen echter dat de berichten ‘niet klopten’. Opvallend was dat de Taiwanese marine dagen eerder de aankomst van de mariniers wel bevestigde.Het was toen voor het eerst sinds 1979 dat Taiwan officieel een trainingsmissie van Amerikaanse mariniers bevestigde, aldus de nieuwssite Taiwan News.

Volgens het marinecommando zou de training van de mariniers een maand duren. De VS maken zich in toenemende mate zorgen dat China in de komende jaren gevolg zal geven aan de dreigementen om Taiwan binnen te vallen en weer te herenigen met het vasteland. Beijing en de door de staat gecontroleerde media wijzen voortdurend op de militaire kracht van het Chinese leger, dat zich in rap tempo moderniseert.

Amerika’s hoogste commandant in Azië waarschuwde in maart dat een Chinese invasie mogelijk al binnen zes jaar zou kunnen plaatsvinden. ‘Ze hebben al lang gezegd dat ze dat willen doen tegen 2050’, aldus admiraal Phil Davidson toen in een hoorzitting in het Congres. ‘Ik maak me zorgen dat ze dat doel dichterbij willen brengen. Taiwan is duidelijk een onderdeel van hun ambities voor die datum en ik denk dat de dreiging zich zal manifesteren tijdens dit decennium, eigenlijk in de komende zes jaar.’