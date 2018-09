Militairen, politieagenten, zorgmedewerkers en leraren protesteren tegen dividendbelasting

FNV bestuurder Zacharia Boufangacha voerde op woensdag al samen met FNV-leden actie op het Plein tegen de afschaffing van de dividendbelasting. Foto ANP

De 2 miljard euro die met de afschaffing is gemoeid, zou ten goede moeten komen aan het verminderen van de werkdruk en aannemen van meer personeel in de publieke sector. Vakbond FNV heeft steun toegezegd aan de manifestatie van actiegroep Publieke Sector in actie.

Het protest is een initiatief van Jan van de Ven en Thijs Roovers, de basisschoolleerkrachten die vorig jaar een massale staking organiseerden in het basisonderwijs. Het kabinet maakte extra geld vrij voor het primair onderwijs, maar de salariskloof tussen primair en voortgezet onderwijs werd niet volledig gedicht en de werkdruk is onverminderd hoog. Soortgelijke problemen spelen in andere publieke sectoren.

Krachten bundelen

Van de Ven en Roovers riepen begin september in een open brief vier sectoren op om de krachten te bundelen in protest tegen het kabinet. Het geld dat de regering uitgeeft om het vestigingsklimaat in Nederland aantrekkelijk te houden voor grote bedrijven, kan beter worden besteed in de ziekenhuizen, bij defensie, op scholen en bij de politie, zo luidde de boodschap. Om een grote demonstratie te kunnen organiseren, was steun nodig van een van de gevestigde vakbonden. De FNV sloot zich vrijdag aan bij de actie en zal de vergunningaanvraag en beveiliging van het evenement op zich nemen.

Het protest is geen staking. De demonstranten zullen vanaf 18.00 uur, na werktijd, actie voeren in Den Haag. In de eerste week van oktober debatteert de Tweede Kamer over het Belastingplan, onderdeel hiervan is het schrappen van de dividendbelasting.