Militairen Nigeria doden demonstranten, verdere escalatie dreigt na harde aanpak regering

De regering van Nigeria probeert op hardhandige wijze de protesten, die al twee weken duren, de kop in te drukken.

Op de BBC zegt een ooggetuige dat hij ongeveer twintig doden heeft gezien. Het geweld vond plaats op een autoweg die het schiereiland Lekki verbindt met het centrum van Lagos, een van de grootste steden in Afrika. Op videobeelden die omstanders op sociale media hebben gezet is te zien hoe mannen in camouflagepakken komen aanrijden met pick-up trucks en vervolgens op de demonstranten beginnen te schieten. Volgens lokale media werden vlak van tevoren de lichten op de autoweg uitgeschakeld.

De geweldsescalatie komt na twee weken van aanhoudende, grimmige straatprotesten in brede delen van Nigeria. De demonstraties begonnen toen er een video opdook van een man die zou zijn gedood door een beruchte politie-eenheid, de Special Anti-Robbery Squad, kortweg SARS. De eenheid, met een reputatie van buitensporig hard optreden, wordt door veel Nigerianen verafschuwd. In een reactie op de protesten kondigde de regering aan de SARS te zullen ontbinden, maar betogers hechten aan die belofte weinig waarde. Zij eisen inmiddels bredere hervormingen binnen de overheid, die wordt gekenmerkt door corruptie en andere vormen van wanbestuur.

Volgens Amnesty International waren er tot gisteren zeker vijftien mensen om het leven gekomen bij confrontaties tussen de betogers en het Nigeriaanse veiligheidsapparaat. De regering van president Muhammadu Buhari, een ex-generaal, lijkt nu vastbesloten om op hardhandige wijze een einde te maken aan de protesten, ook al riskeert de regering daarmee dat de situatie nog verder uit de hand loopt. In Lagos is het tot nader order verboden om je op straat te begeven, maar woensdagochtend waren er alweer schermutselingen in de stad.

Het gewelddadige optreden tegen de betogers wordt tot ver buiten Nigeria veroordeeld. Hillary Clinton, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, riep gisteravond na het bloedvergieten in Lagos president Buhari via Twitter op om te ‘stoppen met het doden’ van demonstranten. Een uiterst populaire Nigeriaanse muzikant in de VS, Davido, riep via Twitter president Buhari op om af te treden. En voetballer Odion Jude Ighalo, van Manchester United, zegt zich ‘te schamen’ voor zijn regering.