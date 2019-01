Militairen gaan helpen met schoonmaken van Waddenstranden

Mag je aangespoelde spullen meenemen?

Mensen sloegen woensdagochtend massaal aan het strandjutten op de stranden van Vlieland en Terschelling. Mochten ze de aangespoelde goederen mee naar huis nemen? Formeel niet. De spullen moeten eigenlijk worden afgegeven bij de ‘strandvonder’, de burgemeester. Die moet dan officieel de eigenaar raadplegen om te vragen of die de goederen terug wil. Dit beleid zal in de praktijk alleen worden gevolgd voor nog afgesloten containers. Op Vlieland is vooralsnog één container aangespoeld. Op Terschelling gaat het om drie stuks. Die worden door de gemeente gezekerd en gestald op de gemeentewerf. Losse stadionstoelen, kletsnatte televisies of verweerd speelgoed worden als waardeloos beschouwd en mogen van de eilandgemeenten gejut worden. ‘Wij zijn blij dat we de troep kwijt zijn’, aldus burgemeester Schokker van Vlieland. ‘Verwerken kost meer dan het spul waard is. Bovendien valt het met onze twee agenten toch niet te bewaken, de goederen liggen over het hele strand.’