Militaire rechter VS: bekentenis van terreurverdachte in Guantánamo niet bruikbaar door eerdere marteling

De terreurverdachte al-Nashiri werd eerst vastgehouden in de beruchte geheime CIA-gevangenissen en daarna in Guantánamo Bay. Beeld AFP

De verdachte om wie het gaat, is Abd al-Rahim al-Nashiri, het vermeende brein van de aanslag op het marineschip USS Cole in Jemen in 2000, waarbij zeventien doden vielen. Hij zit sinds 2002 gevangen, eerst in de beruchte geheime CIA-gevangenissen – waar gevangenen werden onderworpen aan gesimuleerd verdrinken (beter bekend als waterboarding) en andere vormen van marteling – en vanaf 2007 in Guantánamo Bay.

De Amerikanen verhoorden hem daar opnieuw, omdat de bekentenissen die al-Nashiri tijdens de martelingen had afgelegd, niet mogen worden gebruikt in een rechtszaak. In Guantánamo werd hij echter jarenlang onderworpen aan een regime waarbij isolatie, slaapgebrek, straffen voor opstandigheid en de impliciete dreiging van meer geweld werden gebruikt om gevangenen mee te laten werken.

Door die verklaringen zet de rechter nu een streep. Aanklagers stellen dat ze wél kunnen worden gebruikt, omdat Al-Nashiri in Guantánamo niet meer werd gemarteld, maar daar gaat de rechter niet in mee. De ruwe behandeling was voor de verdachte een verlenging van eerdere psychologische en fysieke kwellingen, zegt hij, en al-Nashiri was daardoor ‘getraind’ om ondervragers te geven wat ze wilden. ‘Ook al werden de verklaringen niet verkregen door marteling, zijn ze er wel het gevolg van’, aldus de rechter.

Hij erkent dat deze uitspraak negatieve gevolgen voor de samenleving kan hebben, maar ‘het kan voor de samenleving nog slechter uitpakken als bewijs wordt toegelaten dat via marteling is verkregen door dezelfde overheid die een verdachte wil vervolgen en executeren’. De uitspraak is een grote klap voor de aanklagers: de bekentenis van al-Nashiri is het belangrijkste bewijs dat zij hebben tegen de man.

Zelf heeft hij in 2007 al gezegd dat hij de bekentenissen die hij tijdens de martelingen had afgelegd, wilde intrekken. Al-Nashiri ontkent dat hij lid was van terreurorganisatie Al Qaeda en dat hij betrokken is geweest bij aanslagen. Hij stelt Osama bin Laden wel gekend te hebben en geld van hem te hebben gekregen, maar volgens al-Nashiri was dit bedoeld voor een scheepvaartproject in de Perzische Golf.

De slepende zaak tegen al-Nashiri bevond zich nog in de voorbereidende fase en het is nu zeer de vraag wanneer het daadwerkelijke proces kan beginnen. Vanwege de complexe juridische vraagstukken en politieke ingrepen is het niet ongebruikelijk dat een proces wegens terrorisme zo lang op zich laat wachten.

Andere grote terreurzaken

De vraag in hoeverre sommige bekentenissen bruikbaar zijn, speelt ook in andere grote terreurzaken. Zo zijn de vijf hoofdverdachten rond de aanslagen van 9/11 ook eerst gemarteld in geheime CIA-gevangenissen, en daarna in Guantánamo aan hetzelfde regime onderworpen als al-Nashiri. Hun advocaten strijden er al meer dan tien jaar voor om de bekentenissen die het gevolg zijn van marteling, uit te sluiten.

Een advocaat van al-Nashiri noemt de uitspraak in de New York Times ‘moreel en juridisch juist’ en spreekt van een ‘kleine stap vooruit’.

‘De uitspraak is fundamenteel destabiliserend voor het systeem’, zegt Alka Pradhan, een van de advocaten van de vijf 9/11-verdachten. Het grootste deel van het bewijs is volgens haar verkregen ‘door martelingen op de geheime locaties van de CIA, waarvan de effecten door de FBI op Guantánamo in stand werden gehouden.’