Militaire machthebbers Soedan leveren afgezette president Bashir niet uit aan Internationaal Strafhof

Luitenant-generaal Omar Zain al-Abideen, een van de leden van de militaire raad, vrijdag in Khartoem. Beeld AFP

Dit verklaarde een van de leden van de militaire raad die Soedan de komende twee jaar samen met een burgerregering zal besturen. Bashir werd donderdag door het leger afgezet, na een presidentschap van dertig jaar.

‘Wij zullen de president niet aan het buitenland overdragen’, aldus luitenant-generaal Omar Zain al-Abideen, hoofd politieke zaken van de raad. ‘Mogelijk zullen wij hem zelf berechten, maar wij gaan hem niet uitleveren.’ Soedan erkent het Internationaal Strafhof niet. Nadat hij was afgezet door minister van Defensie Awad Ibn Auf, werd internationaal de vraag opgeroepen of Bashir zou worden uitgeleverd.

Omdat veel hoge militairen Bashir jarenlang steunden, werd in Soedan de kans op uitlevering echter klein geacht. Tegen Bashir, die nu onder huisarrest is geplaatst, werd in 2009 een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. Het strafhof klaagde hem aan wegens het harde militaire optreden tegen de rebellen en de bevolking van de regio Darfur. Volgens het hof had Bashir zich behalve aan oorlogsmisdaden ook schuldig gemaakt aan genocide en misdaden tegen de menselijkheid.

Ook vrijdag kwamen demonstranten naar het ministerie van Defensie in de hoofdstad Khartoem om een burgerregering te eisen. Beeld AFP

Avondklok genegeerd

Ook belooft de militaire raad een burgerregering. Met die belofte willen de militairen een handreiking doen aan de duizenden demonstranten die de afgelopen weken aandrongen op het vertrek van Bashir. Ook beloofden ze de dialoog aan te gaan. Opnieuw gingen vrijdag grote groepen betogers in de hoofdstad Khartoem de straat op, onder andere omdat zij een militair bestuur niet zien zitten.

De demonstranten negeerden de avondklok en trokken naar het ministerie van Defensie, waar ze aandrongen op de snelle vorming van een burgerregering. De demonstranten, die het terrein voor het ministerie tot zenuwcentrum hebben gemaakt van hun protest, weigeren te vertrekken, ook nu Bashir is afgezet.

Abideen beloofde dat de militaire raad de burgerregering niet in de weg zal staan. Wel zullen de belangrijke ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken onder leiding komen van de militaire raad. Wie verder in de burgerregering zullen zitten, moet in de komende dagen duidelijk worden. ‘Wij beschermen de eisen van het volk’, verzekerde de generaal de bevolking. ‘Wij zijn niet hongerig naar de macht.’