Militaire junta van Thailand tipt George Orwells ‘Animal Farm’

George Orwells Animal Farm in een boekwinkel in Bangkok. Beeld AP

Een woordvoerder van de generaal zei tegen aanwezige pers dat dit toch echt het boek is dat zijn baas aan iedereen aanraadt. ‘Het bevat belangrijke levenslessen.’ Een daarvan is volgens de generaal dat ‘niemand iedereen blij kan maken, zo is nu eenmaal de natuur’. Mogelijk doelde hij daarmee op de moeizame coalitievorming waarmee het land op dit moment worstelt. In de verkiezingen van maart won geen enkele partij de meerderheid.

Op sociale media werd met ongeloof en gegniffel gereageerd op de leestip van de generaal. Orwells roman uit 1945, waarin varkens de mensen uit een boerderij verjagen om er vervolgens hun eigen autocratie te installeren, geldt als een allegorisch verhaal over de opkomst van Stalin en zijn totalitaire regime. ‘De premier realiseerde zich misschien niet dat het boek gaat over kritiek op een dictatuur’, klonk het op Twitter.

Staatsgreep

Generaal Prayuth pleegde in 2014 een staatsgreep. Hij riep de noodtoestand uit, stelde een avondklok in en verbood bijeenkomsten van vijf of meer mensen. Zijn tegenstanders waren creatief. Ze uitten hun protest onder andere door in het openbaar 1984 te lezen, de beroemde roman van nota bene George Orwell, waarin een eenling het opneemt tegen een totalitair regime. De politie arresteerde iedereen die met het boek werd gezien.

Nu de militaire generaal zelf ook de Britse schrijver lijkt te hebben omarmd, grijpen de critici hun kans. Via Facebook zijn openbare leesclubs in het Chatuchak park van Bangkok georganiseerd, waar de diepere lagen van Animal Farm kunnen worden besproken.

Later zei de woordvoerder van Prayuth dat zijn baas bij nader inzien toch van mening is dat het boek niets te maken heeft met de Thaise situatie. ‘De premier heeft liever niet dat de mensen altijd maar verbanden leggen met politiek.’