Militaire hogehakkenparade leidt tot ophef in Oekraïne

Een door het Oekraïense ministerie van Defensie gepubliceerde foto van oefenende vrouwelijk militairen op hoge hakken. Beeld AFP

De officiële foto’s van het ministerie van Defensie tonen marcherende vrouwelijke soldaten in camouflagetenue en zwarte pumps met (relatief) hoge hakken. Ze oefenen voor de feestelijke militaire parade die komende maand wordt gehouden als Oekraïne 30 jaar onafhankelijkheid viert sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.

‘Vandaag hebben we voor het eerst met hoge hakken geoefend’, citeerde een artikel op ArmiaInform, de informatiewebsite van het ministerie, donderdag de kadet Ivanna Medvid. ‘Het gaat iets moeilijker dan met legerkistjes, maar we doen ons best’, zou de vrouwelijke militair eraan hebben toegevoegd.

De parade op hoge hakken schoot een aantal vrouwelijke parlementariërs van Oekraïense oppositiepartijen in het verkeerde keelgat. Ze verschenen vrijdag in het parlement met een paar pumps in de hand en daagden de (mannelijke) minister van Defensie uit zelf komende maand op hoge hakken mee te paraderen.

‘Je kunt je moeilijk een idioter en ongezonder idee voorstellen’, verklaarde Inna Sovsun van de pro-Europese Golos-partij. Vrouwelijke soldaten wagen net als hun mannelijke collega’s elke dag hun leven voor Oekraïne, aldus Sovsun, en verdienen het niet te worden bespot. Oekraïne is verwikkeld in een langdurig gewapend conflict met pro-Russische separatisten, waarbij sinds 2014 minstens 13 duizend doden zijn gevallen.

‘Je kunt je moeilijk een idioter en ongezonder idee voorstellen’, zei Inna Sovsun van de pro-Europese Golos-partij over deze foto. Beeld AFP

Vice-parlementsvoorzitter Olena Kondratyuk eiste publieke excuses van de autoriteiten voor het ‘vernederen’ van de vrouwelijke soldaten èn een onderzoek. Volgens haar hebben zeker 13.500 vrouwen meegevochten in de strijd in het oosten van Oekraïne. In het leger dienen meer dan 31 duizend vrouwen, onder wie vierduizend officieren.

Ook op de sociale media was de kritiek niet mals. Talloze commentatoren hekelden de hogehakkenparade als vrouwonvriendelijk. Blogger Maria Shapranova beschuldigde het ministerie van Defensie van ‘seksisme en vrouwenhaat’. ‘Hoge hakken zijn een belediging van vrouwen, opgelegd door de schoonheidsindustrie.’ Volgens journalist Vitaly Portnikov hebben Oekraïense autoriteiten een ‘middeleeuwse mentaliteit’.

Buurland Belarus sloot intussen vrijdag zijn grenzen met Oekraïne. Volgens president Alexander Loekasjenko zouden wapens het land in zijn gesmokkeld voor een coup tegen zijn regime. De leider van Belarus suggereerde dat Oekraïne, Litouwen, Polen en de Verenigde Staten achter de plannen zitten. Een woordvoerder van de Amerikaanse regering in Washington zei dat Loekasjenko probeert de aandacht af te leiden van de harde repressie van de oppositie tegen zijn bewind sinds de omstreden verkiezingen van vorig jaar.