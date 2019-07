‘Militaire heerschappij ten einde’, maar komt er nu ook daadwerkelijk vrede in Soedan?

TOPSHOT - Sudanese protestors celebrate in the streets of Khartoum after ruling generals and protest leaders announced they have reached an agreement on the disputed issue of a new governing body on July 5, 2019. - The landmark agreement came after two days of talks following the collapse of the previous round of negotiations in May over who should lead the new ruling body -- a civilian or soldier. "The two sides agreed on establishing a sovereign council with a rotating military and civilian (presidency) for a period of three years or little more," African Union mediator Mohamed El Hacen Lebatt told reporters. (Photo by ASHRAF SHAZLY / AFP) Beeld AFP

Het akkoord, dat werd bekendgemaakt door de Afrikaanse Unie, voorziet zeker drie jaar in een roulerend voorzitterschap van een ‘soevereine raad’, het nieuwe, hoogste bestuursorgaan van Soedan. De militairen en de burgers leveren elk vijf leden; een elfde raadslid moet gezamenlijk worden benoemd. Generaal Abdel Fattah al-Burhan, de voorzitter van Soedans huidige militaire raad, zal optreden als eerste voorzitter. Na 21 maanden moet hij worden afgelost door een civiele vertegenwoordiger.

De overeenkomst moet een uitweg bieden uit de politieke impasse waarin Soedan was beland na de val van president Omar al-Bashir in april. Bashir, die in 1989 aan de macht kwam na een coup, werd terzijde geschoven door het leger nadat honderdduizenden Soedanezen maandenlang hadden gedemonstreerd tegen zijn politieke en economische wanbestuur. De nieuwe militaire machthebbers weigerden echter tegemoet te komen aan de eis van een volledig civiel bestuur. Op 3 juni werden zelfs meer dan honderd betogers in de hoofdstad Khartoem gedood door een paramilitaire groepering.

Internationale bemiddeling

Het akkoord dat er nu toch nog is gekomen, volgt op internationale bemoeienis. De Afrikaanse Unie had gezegd Soedan te zullen schorsen. Buurland Ethiopië trad op als bemiddelaar. Golfstaten die Soedans militaire raad financieel steunen – partners ook van de VS – werden verzocht het overleg een kans te geven. Het uiteindelijk bereikte akkoord werd vannacht door Soedanezen op straat onthaald als een overwinning. Siddig Yousif, een van de onderhandelaars, sprak tegen de BBC van het ‘einde van militaire heerschappij’.

De grote vraag is wel of deze overeenkomst zich zal vertalen naar de werkelijkheid. Het is bijvoorbeeld nog wachten op de namen van alle leden van Soedans toekomstige ‘soevereine raad’, en van de ‘onafhankelijke’ en ‘technocratische’ regering die eveneens is beloofd.

Eensgezindheid

Belangrijker nog lijkt de vraag of de militairen zich op termijn werkelijk zullen committeren aan het akkoord, of dat ze nu slechts ‘tijd kopen’. Dit vanwege hun eerdere weigerachtigheid om de macht over te dragen en gezien het bloedbad dat op 3 juni werd aangericht onder demonstranten. Het huidige akkoord rept van een onderzoek naar de recente gewelddadigheden, wat zou betekenen dat de militairen de misdaden moeten onderzoeken die zijn gepleegd door mensen uit hun eigen rangen. De uitvoering van het akkoord stelt misschien de eenheid binnen de militaire top op de proef, en kan trouwens ook druk zetten op de eensgezindheid van de oppositiealliantie.

Een prioriteit voor de burgers binnen het nieuwe bestuur zal waarschijnlijk zijn om financiële en economische hervormingen door te voeren, om zo Soedan uit de diepe crisis te loodsen die in december het startschot vormden voor de massale protesten tegen Omar al-Bashir. Voorstellen voor pijnlijke, maar noodzakelijke hervormingen kunnen zich richten op Soedans opgeblazen defensiebegroting, een begroting waar militaire kopstukken persoonlijk van profiteren. Zij zullen hun patronagesysteem willen beschermen.