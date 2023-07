Militaire coup Niger maakt Europa onzeker over toevoer uranium

Satellietbeeld van een uraniummijn in Arlit, Niger. Beeld Getty

Met 2.900 ton was Niger in 2021 goed voor een kwart van de EU-import van ruwe uranium, aldus het Europese atoomagentschap Eurotom. Cijfers over 2022 zijn nog niet bekend, maar de afhankelijkheid zal eerder zijn gegroeid dan gekrompen. In 2021 haalde de Europese Unie nog eenvijfde van het uranium uit Rusland. Sinds de inval in Oekraïne probeert de EU dit aandeel terug te dringen.

Eventuele verstoringen in de export uit Niger zullen vooral voelbaar zijn in Frankrijk. Europa’s grootste producent van nucleaire energie is de eindbestemming van nagenoeg al het uranium dat Niger uitvoert. Een van de grootste mijnen in het land is eigendom van Orano, een Frans staatsbedrijf. Orano zegt dat de mijnbouw vooralsnog doorgaat.

Niger verdient volgens de Verenigde Naties eenderde van de exportinkomsten aan uranium. Met een productie van twee- tot drieduizend ton per jaar is het land de zevende uraniumproducent ter wereld. In de bodem zit volgens de World Nuclear Association nog 311 duizend ton, ongeveer 5 procent van de wereldwijde voorraad.