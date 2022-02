Militair van Nederlandse elite-eenheid vast voor drugs- en wapenhandel

Nederlandse commando’s op patrouille in Mali. De mensen op de foto komen niet in dit stuk voor. Beeld ANP

Volgens De Telegraaf gaat het om een 42-jarige sergeant-majoor uit Rotterdam, en vreest Defensie dat hij kennis over wapens en tactieken heeft gedeeld met zware criminelen. Zijn arrestatie zou zijn voortgekomen uit een onderzoek naar de criminele organisatie waar Ridouan T. volgens justitie leiding aan geeft. Deze groep houdt zich bezig met cocaïnehandel en wordt verantwoordelijk gehouden voor meerdere liquidaties.

Het OM stelt dat de militair van de Special Forces op 1 februari is aangehouden en drie dagen later is voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Arnhem. Die heeft hem veertien dagen in voorlopige hechtenis geplaatst.

De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar de militair. Daarbij zijn twee adressen in Rotterdam en de kazerne waar de man is gelegerd doorzocht.

Het Marengo-proces, zoals de rechtszaak heet die tegen Ridouan T. en zestien andere verdachten wordt gevoerd, is een van de grootste strafprocessen uit de Nederlandse geschiedenis. Gedurende dit proces werden de broer van kroongetuige Nabil B., zijn advocaat Derk Wiersum en zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries doodgeschoten.

Onduidelijk is of de gearresteerde militair door justitie in verband wordt gebracht met de uitbraakpogingen die Ridouan T. volgens het OM wil ondernemen. Afgelopen december werd bekend dat de Extra Beveiligde Inrichting, waar verdachten in het Marengo-proces worden vastgehouden, de hulp van het leger had ingeroepen vanwege signalen dat enkele verdachten een uitbraakpoging wilden wagen. Het OM vermoedt nog steeds dat T. uitbraakplannen heeft.