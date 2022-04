Milieuorganisaties naar de rechter om trage natuurcompensatie voor Tweede Maasvlakte

De Tweede Maasvlakte bij Rotterdam. Door de aanleg daarvan ging ruim tweeduizend hectare aan onderzees natuurgebied verloren. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Met de Tweede Maasvlakte, een grootscheepse uitbreiding van de Rotterdamse haven tussen 2008 en 2013, ging ruim tweeduizend hectare aan onderzees natuurgebied verloren. Compensatie van deze verloren natuur is volgens Europese afspraken verplicht, omdat de Voordelta een Natura 2000-gebied is. Maar onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat duidt erop dat dat nog onvoldoende is gebeurd.

Daarom willen de natuurorganisaties, waaronder Natuurmonumenten en het Wereld Natuurfonds, dat alle bodemberoerende visserij in het gebied wordt verboden. Zij wijzen met name op de garnalenvisserij, die nog is toegestaan in het beschermde gebied.

Sleepvisserij

Om garnalen te vangen, slepen vissersboten met netten over de zeebodem. Deze zijn relatief licht, vandaar dat vissen op garnalen is toegestaan in het ‘bodembeschermingsgebied’, in tegenstelling tot andere vormen van sleepvisserij.

Volgens het onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat, uitgevoerd door de Universiteit van Wageningen en Deltares, is de garnalenvisserij de laatste jaren sterk toegenomen in het bodembeschermingsgebied. Tussen 2014 en 2018 werd er ongeveer drie tot vijf keer zoveel op garnalen gevist als in 2004. De aanname was dat de garnalenvisserij in het gebied gelijk zou blijven.

De onderzoekers concluderen dat de genomen compensatiemaatregelen niet tot de beoogde opleving van planten en dieren hebben geleid. Het gaat bij die maatregelen naast het verbieden van sterk bodemverstorende visserij om het instellen van enkele rustgebieden, met name voor watervogels zoals de grote stern en de zwarte zee-eend.

Reactie ministerie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit liet maandag aan het begin van de middag weten nog in overleg te zijn over een reactie op de rechtsgang van de natuurorganisaties. ‘Wij erkennen dat de vereiste natuurcompensatie nog niet is gehaald. De maatregelen die zijn genomen, hebben niet het gewenste effect gehad’, aldus de woordvoerder. Ze benadrukt dat er al overleg wordt gevoerd om hier wat aan te doen.

De Nederlandse regering is sinds 2019 in gesprek met betrokken partijen, waaronder de garnalenvisserij en natuurorganisaties, over maatregelen om de natuurcompensatie te verbeteren. Het plan was dat hier eind 2020 een akkoord uit had moeten rollen, maar dat is niet gelukt. Afgelopen november schreef toenmalig minister Visser van Infrastructuur en Waterstaat, die indertijd over dit dossier ging, aan de Tweede Kamer dat ‘de dialoog thans niet tot een uitkomst heeft geleid’.

Naar de rechter stappen had niet de voorkeur van de milieuorganisaties, aldus een woordvoerder van Natuurmonumenten. ‘Want voordat je bij de Raad van State bent en een uitspraak hebt, ben je zo twee, drie jaar verder. We voelen ons genoodzaakt omdat we veertien jaar na de aanleg van de Tweede Maasvlakte nog steeds geen concrete plannen voor natuurherstel zien.’



Amerikaanse zwaardschede

Wat de natuurcompensatie complex maakt, is de meetbaarheid. De kwaliteit van het bodemleven moet met 10 procent worden verbeterd in het hele bodembeschermingsgebied. Dit kan bijvoorbeeld door de totale biomassa te meten, het gewicht van alle bodemdieren bij elkaar opgeteld, maar het is de vraag of dit een goed beeld geeft van de natuurkwaliteit.

Wie puur afgaat op biomassa, kan concluderen dat het bodemleven in de Voordelta weinig last heeft van de (garnalen)visserij. Alleen komt dat vooral door één soort, schrijven de onderzoekers: de Amerikaanse zwaardschede, een langwerpig schelpdier dat oorspronkelijk niet in de Noordzee voorkomt en dat het uitstekend doet in bevist gebied omdat het zich snel kan ingraven. Dat deze soort succes heeft, wil niet zeggen het bodemleven floreert: in de gebieden met de meeste visserij komen de minste verschillende diersoorten voor.