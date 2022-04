Milieudefensie wil bestuurders Shell persoonlijk aansprakelijk stellen als het niet opschiet met klimaatdoelen

Een tankstation van Shell in Groningen. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Met dat dreigement loopt Milieudefensie vooruit op het hoger beroep in de klimaatzaak tegen Shell, dat waarschijnlijk pas volgend jaar voor de rechter zal komen. In de tussentijd moet het oliebedrijf voldoen aan het eerdere vonnis. Dat gebeurt volgens Milieudefensie nu niet. De brief waarin Milieudefensie het olieconcern op zijn verplichtingen wijst, is de eerste stap in het persoonlijk aansprakelijk stellen van de bestuurders voor de veroorzaakte schade.

Causaal verband

Shell moet van de rechter zijn eigen uitstoot in 2030 met 45 procent omlaag hebben gebracht ten opzichte van 2019. Voor leveranciers en klanten die Shell-producten gebruiken, geldt een inspanningsverplichting. Milieudefensie beweert dat het bedrijf met de huidige plannen over acht jaar juist meer broeikasgassen uitstoot. ‘Dat is een bewuste keuze van het bestuur in de laatste jaren dat we gevaarlijke klimaatverandering nog kunnen voorkomen. Hiervoor kunnen ze aansprakelijk gehouden worden’, stelt Nine de Pater van Milieudefensie.

Een schadevergoeding zal de rechter niet zo snel opleggen, denkt Gerard van Solinge, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Radboud Universiteit en advocaat bij Allen & Overy. ‘Klimaatverandering is een wereldwijd probleem dat niet alleen door Shell is veroorzaakt, maar ook door u en mij. Dan is het lastig om een causaal verband aan te tonen tussen het beleid van de bestuurders en de ontstane schade.’

In gevallen waar bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, gaat het volgens Van Solinge om overzichtelijke schade die aantoonbaar het gevolg is van het handelen van bestuurders. ‘Bijvoorbeeld als een vennootschap schade heeft geleden door fraude van een oud-bestuurder, die dan aansprakelijk wordt gesteld door zijn opvolger.’ Bij het klimaat ligt dat aanzienlijk ingewikkelder. ‘Hoe bereken je de hoogte van de veroorzaakte schade? Dat zijn zulke astronomische bedragen.’

Dwangsom

Van Solinge denkt daarom dat Milieudefensie op iets anders uit is: een rechterlijk bevel aan de bestuurders om het vonnis uit te voeren, eventueel op straffe van een dwangsom. ‘Maar dat is bij mijn weten nog nooit gebeurd in een Nederlandse klimaatzaak.’ Hij wijst erop dat de rechter Shell bovendien alleen heeft verplicht om zijn eigen uitstoot naar beneden te brengen. Voor die van zijn leveranciers en afnemers geldt niet meer dan een inspanningsverplichting. ‘Alleen wat betreft de eigen uitstoot kan de rechter dus reductie afdwingen met een dwangsom.’

Bij een dwangsom voor het bestuur van Shell zouden directeuren van grote vervuilers wereldwijd zich waarschijnlijk nog eens achter de oren krabben. Klimaatverandering is ongelooflijk schadelijk voor de samenleving, zelfs een goedbetaalde topman kan dat niet uit eigen zak betalen. Van Solinge denkt daarom dat bestuurders de ontwikkelingen rond Shell ‘met argusogen volgen’. ‘Milieudefensie en andere organisaties willen ook andere bedrijven in dit soort procedures betrekken. Iedereen denkt: wanneer zijn wij aan de beurt?’ Toch denkt hij niet dat angst de enige drijfveer is om iets aan de uitstoot te doen. ‘Er is ook een intrinsieke wil om iets aan klimaatverandering te doen.’

Strategie

Overigens zal het nog even duren voordat de twintig bestuurders van Shell in het beklaagdenbankje plaats moeten nemen. Eerst wil Milieudefensie het hoger beroep winnen, daarna verwacht Van Solinge dat de Hoge Raad zich erover zal moeten buigen. Milieudefensie zegt het hoger beroep met vertrouwen tegemoet te zien. ‘De bewijzen dat Shell gevaarlijke klimaatverandering bevordert en daar mensenlevens mee bedreigt, stapelen zich sinds het vonnis vorig jaar alleen maar op’, aldus De Pater.

Shell zelf wijst erop dat de rechter zich opzettelijk niet heeft uitgesproken over de manier waarop het bedrijf zijn uitstootdoelen moet behalen. ‘Onze strategie en de acties die wij ondernemen, plaatsen ons in een goede positie om aan de verplichtingen van de rechtbank te voldoen. Dit omvat het boeken van sterke vooruitgang ten opzichte van de klimaatdoelstellingen’, stelt het bedrijf in een reactie.

Maar Milieudefensie vindt dat het bedrijf zijn inspanningen tot nu toe te rooskleurig voorstelt. ‘Wie de eigen plannen van Shell goed leest, ziet dat het niet eens de intentie heeft om het vonnis uit te voeren, ook al doet Shell alsof het wel zo is’, beweert De Pater. In de huidige plannen van Shell investeert het bedrijf veel meer in fossiele energie dan in duurzame en hernieuwbare energiebronnen. De Pater: ‘Het is heel simpel: Shell moet minder olie en gas produceren en verkopen, wil het in de toekomst blijven bestaan.’