Milieuchef VN oogst kritiek als frequent flyer

Erik Solheim Foto AP

Dat blijkt uit een uitgelekt rapport van een andere VN-organisatie, die toezicht houdt op de naleving van interne regels binnen de volkerenorganisatie. Solheim reisde maar liefst 529 dagen in een periode van 22 maanden als chef van het milieuprogramma Unep, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Met de vluchten was een bedrag van ruim 400 duizend euro gemoeid. Een deel werd besteed aan privé-reizen.

Solheim zegt in de Britse krant The Guardian, die over het vertrouwelijke VN-document beschikt, dat hij een – onbekend - bedrag heeft teruggestort. Hij krijgt van de VN-organisatie Oios, een soort Rekenkamer, de gelegenheid zich te verweren, waarna een definitief rapport verschijnt. Dan moet blijken of zijn positie nog houdbaar is.

Volgens het conceptrapport geeft Solheim (63) het slechte voorbeeld. Oios haalt een uitspraak van VN-chef Antonio Guterres aan: ‘Wat we van anderen verwachten, moeten we zelf ook doen.’

Drie gouden frequent flyer passen

In Noorwegen, waar de linkse politicus milieuminister was, had hij deze zomer verbazing gewekt met de uitspraak dat mensen zich niet schuldig hoeven te voelen als ze veel vliegreizen maakten. Solheim voegde eraan toe dat hij drie gouden frequent flyer cards bezit van ’s werelds belangrijkste allianties van luchtvaartmaatschappijen.

Hij heeft het verbruid bij de Noorse tak van de milieuorganisatie Greenpeace, die aanvankelijk ingenomen was met zijn benoeming bij de VN. ‘Dit is echt gênant’, zei voorzitter Truls Gulowsen in de krant Aftenposten, die het vertrouwelijke stuk ook in handen kreeg. ‘Erik Solheim heeft Unep zichtbaarder gemaakt, en dat is goed. De reizen hebben daaraan bijgedragen, hij kon met veel mensen praten. Maar het rapport is slecht voor hem en de organisatie. Het verzwakt de geloofwaardigheid van het hele milieuprogramma.’

Ook medewerkers van Solheim hebben, zij het anoniem, hun beklag gedaan, zo blijkt uit het artikel in The Guardian. ‘Hij denkt dat hij de CEO is van een bedrijf, maar hij is een internationale ambtenaar’, wordt een van hen geciteerd. ‘Velen van ons waren blij toen hij kwam. Hij is een Noor, een oud-milieuminister. Maar zijn ‘droom-cv’ werd een nachtmerrie.’

Dat Solheim, volgens het onderzoeksrapport, bijna 80 procent van zijn werktijd doorbracht buiten het Unep-hoofdkwartier in Nairobi, is slecht gevallen bij personeelsleden. Voor anderen is het wellicht een opluchting. Er is nogal wat kritiek op zijn autoritaire optreden.