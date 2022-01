Milieuactivisten bezetten Sterrebos, politie arresteert demonstranten

Deelnemers tijdens een demonstratie van actiegroep Red het Sterrebos eerder deze maand. Beeld ANP

Enkele tientallen demonstranten zijn naar eigen zeggen met touwen in de bomen geklommen en hebben zich met hangmatten geïnstalleerd. Ze hebben zich verenigd onder de naam ‘Red het Sterrebos’ en zijn gelieerd aan verschillende klimaat- en milieuactiegroepen. De politie verrichte rond twaalf uur de eerste arrestaties.

De activisten hebben zich verkleed als vleermuizen, een beschermde diersoort die zijn hol maakt in de bomen van het Sterrebos. Nedcar wil op de plek van het bos een nieuwe fabriek bouwen. Milieuorganisaties hebben daar bezwaar tegen gemaakt bij de Raad van State, maar zolang die nog geen uitspraak heeft gedaan, mag de autofabrikant al voorbereidende werkzaamheden uitvoeren.

*BREAKING* Bosbeschermers hebben het Sterrebos bezet om het te beschermen tegen de kap door @VDLNedcar! Tientallen activisten zitten in de bomen en zijn niet van plan naar beneden te komen! Volg ons voor updates en RT! #RedHetSterrebos @NOS @ANP @DeLimburger @trouw @1limburg pic.twitter.com/p8NpJwqGRO — RedHetSterrebos (@RedHetSterrebos) 28 januari 2022

De activisten stellen in een verklaring dat ze met hun bezetting willen voorkomen dat er ‘onomkeerbare schade’ aan het bos wordt toegebracht. Ze zijn van plan te blijven ‘tot het behoud van het Sterrebos gewaarborgd is.’

‘De politie heeft rond het bos bordjes geplaatst met daarop ‘verboden toegang’, en ze houden iedereen aan die het bos in of uit wil’, vertelt Red het Sterrebos-woordvoerder Hanneke van Houten. ‘Wat er met de mensen gebeurt die in het bos zitten, is nog niet duidelijk.’

‘Niet te compenseren’

VDL Nedcar is weliswaar verplicht om voor de kap van het bos nieuwe bomen te planten, maar dat is volgens de activisten niet genoeg. ‘Een oud bos als het Sterrebos valt niet te compenseren. Het duurt nog minstens honderd jaar voordat een compensatiebos dezelfde waarde heeft als het huidige bos. Die tijd hebben we niet. We moeten nu klimaatverandering tegengaan en biodiversiteit herstellen. Het kappen van een oud bos voor de winst van een autofabriek staat daar haaks op.’

De actievoerders zijn volgens Van Houten niet pertinent tegen een nieuwe autofabriek. ‘Maar er zijn andere locaties in de buurt, die zijn alleen iets verder weg. Dat heet dan een kostenpost, maar waarom noemen we het kappen van een 200 jaar oud bos geen kostenpost? Als we geen waarde hechten aan een bos, is natuurvernietiging dus de goedkoopste optie.’

Van Houten vindt het ironisch dat de nieuwe productielijn waarschijnlijk gaat produceren voor Rivian, een automerk met als motto ‘preserving the natural world.’ Ze vreest dat de Raad van State Nedcar zal toestaan om het bos te kappen. ‘Dat willen ze dan waarschijnlijk al voor 1 maart doen, omdat ze anders moeten wachten tot het broedseizoen voorbij is. Maar dan is de deal met Rivian waarschijnlijk nog niet eens rond, dus is het niet zeker dat de kap noodzakelijk is. Dat is tekenend voor hoe onze samenleving kijkt naar de waarde van natuur.’

Noodbevel

Donderdag werd een protest tegen de kap van het bos nog geblokkeerd door de gemeente. Burgemeester Hans Verheijen van Sittard-Geleen beweerde tegenover omroep 1Limburg dat de actiegroep Extinction Rebellion disruptieve acties had gepland: ‘Het veroorzaken van een verkeersinfarct in onze regio en erger. Om die reden heb ik donderdagochtend een noodbevel afgekondigd.’

De politie zette die ochtend een bus met demonstranten langs de weg. Een van hen werd aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De rest moest van de politie rechtsomkeert maken of zou ook gearresteerd worden. ‘De politie blijft in de omgeving van Nedcar zolang dat nodig is’, zei Verheijen donderdag. Maar ondanks het noodbevel wist de groep zich ’s nachts in het bos te installeren.

Red het Sterrebos liet weten dat het donderdag van plan was geweest om een spandoek op te hangen bij VDL Nedcar en dat het in de veronderstelling was dat dit door de gemeente zou worden toegestaan. ‘Wij zijn bijzonder ontzet door deze grove schending van ons recht op demonstratie en de massale aanwezigheid van politie en ME voor een handjevol vreedzame demonstranten.’