Milieu-inspecteur verruilt baan als toezichthouder voor functie bij Tata Steel

Een sportvisser prepareert zijn hengel bij de sluizen van IJmuiden, onder de rook van Tata Steel. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De car­rière­switch heeft tot veel beroering geleid bij omwonenden en tegenstanders van Tata Steel. Bénédicte Ficq, die eerder aangifte deed tegen Tata Steel namens 1.200 omwonenden en tientallen stichtingen, noemt deze overstap ‘een zeer zorgelijke ontwikkeling’. ‘Dit is de macht van het geld’, aldus Ficq. ‘Dat je kennis wegkoopt bij de overheid die je controleert, zodat je makkelijker je vervuilende gang kunt gaan.’

Een Tata Steel-woordvoerder noemt dit ‘insinuaties’ en ‘leuk voor aan de borreltafel’, en ontkent dat de staalfabrikant de controlerende instantie probeert te verzwakken. ‘Sterker nog, wij zijn juist gebaat bij een inhoudelijk sterke toezichthouder.’

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, waar de milieu-inspecteur een vaste betrekking had, ligt al geruime tijd onder vuur vanwege de gebrekkige controle op Tata Steel. Uit onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer bleek dat het toezicht op de staalfabrikant aan alle kanten rammelt. Dat werd vooral de omgevingsdienst, die namens de provincie Noord-Holland optreedt, aangerekend. De dienst zou niet zijn opgewassen tegen zijn taak om een complexe en grote onderneming als Tata Steel effectief te controleren.

Vergunningen

De ambtenaar maakte bijna twee jaar onderdeel uit van het zogeheten ‘Tata-team’ bij de omgevingsdienst en was medeverantwoordelijk voor vergunningverlening, handhaving en het toezicht op de staalfabrikant. In een gezamenlijke verklaring van Tata Steel en de nieuwe werknemer wordt gesteld dat de overstap ‘van puur persoonlijke en professioneel-inhoudelijke aard’ is, en er geen enkele financiële onderbouwing is.

Sanne Walvisch van de Stichting Frisse Wind, zegt dat de milieu-inspecteur haar persoonlijk op de hoogte heeft gebracht van de overgang. ‘We waren juist blij met haar, omdat ze een stevige indruk maakte. Maar opeens was ze weg. Nu neemt ze niet alleen alle strategische informatie van de dienst mee, maar ook de kennis die wij met haar hebben gedeeld.’

Tata Steel zegt dat er niet actief gescout is onder toezichthoudende ambtenaren. ‘In de sollicitatieprocedure had ze gelijk een goed gevoel over de mogelijkheid om bij Tata Steel van binnenuit bij te kunnen dragen aan de verandering in plaats van de buitenkant.’ Eerder werkte ze als ambtenaar bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Onderzoeksraad voor Veiligheid en DCMR Milieudienst Rijnmond.

Niet uniek

Bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied werken ruim 550 mensen in verschillende functies. Volgens een woordvoerder komt het wel vaker voor dat medewerkers overstappen naar bedrijven die onder toezicht staan van de instelling. ‘Dit is niet verboden’, aldus de zegsman.

Alle medewerkers en inhuurkrachten moeten een geheimhoudingsverklaring en integriteitscode tekenen. Deze geheimhouding geldt ook voor de periode na de arbeidsovereenkomst, tot ‘een zogeheten redelijke termijn’. Hoe lang die termijn duurt of wat de sancties zijn in het geval dat de geheimhouding wordt geschonden, is onbekend.