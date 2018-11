Milde straffen voor vier mannen voor voorbereiding helikopterontsnapping, vijf anderen vrijgesproken

Vijf andere verdachten werden vrijgesproken. De rechtbank kan niet vaststellen dat zij wisten dat er een helikopter gekaapt zou worden. De uitspraken zijn een fikse tegenvaller voor het Openbaar Ministerie, dat zware celstraffen tot acht jaar had geëist.

Het OM had de verdachten poging tot kaping (van de helikopter) en poging tot bevrijding (van de gevangene) ten laste gelegd. ‘Daarvoor moeten de daders echter zijn begonnen met de uitvoering van een strafbaar feit’, aldus de rechtbank. ‘Omdat de politie de mannen aanhield voordat sprake was van een begin van de uitvoering, kan de poging tot kaping en bevrijding bij geen van de verdachten worden bewezen.’

In september al vrij

Drie verdachten werden in september al vrijgelaten, omdat de rechtbank verwachtte dat hun straffen lager zouden uitvallen dan de 9 tot 11 maanden dat ze in voorarrest zaten. Dat was ook al een fikse domper voor het OM.

Tijdens de rechtszitting hadden de advocaten van alle verdachten voor vrijspraak voor het medeplegen van een helikopterkaping gepleit. Zij betoogden dat door het ingrijpen van de politie het nooit tot een kaping van de helikopter is gekomen. Hun cliënten konden daarom ook niet worden vervolgd voor het medeplegen van een helikopterkaping.

De zaak is juridisch interessant en wordt door veel strafrechtjuristen met meer dan gemiddelde belangstelling gevolgd. Want centraal staat ook het dilemma voor de opsporingsdiensten wanneer ze moeten ingrijpen bij activiteiten van criminelen, waardoor in feite strafbare handelingen worden voorkomen.

Liquidatie

Benaouf A. is veroordeeld voor de liquidatie van een crimineel in Antwerpen. Hij zat vast in de gevangenis van Roermond. Vanuit de cel bleek hij vorig jaar zijn eigen bevrijdingsplan te regisseren. Hij beschikte over meerdere mobiele telefoons en voorzag zijn handlangers van informatie over de gevangenis.

De opsporingsdiensten kwamen het ontsnappingsplan op het spoor door een alerte helikopterverhuurder. Die vertrouwde het niet toen een groepje jonge Amsterdammers een vierpersoonshelikopter wilden huren voor ‘een romantische vlucht’. Hij alarmeerde de politie, die de groep vervolgens via telefoontaps en observatieteams in de gaten hield.

De politie greep in op de geplande ontsnappingsdag, aldus het Openbaar Ministerie. De verdachten – overwegend twintigers – bleken te beschikken over gestolen, snelle wagens en zware wapens. Bij een wilde achtervolging werd een te voet vluchtende verdachte doodgeschoten. ‘Het baart grote zorgen dat zulke jonge jongens – kennelijk uit het niets – bereid en in staat zijn mee te werken aan een levensgevaarlijk misdrijf’, zei de officier van justitie.

100 duizend euro

Volgens de aanklager getuigt het spectaculaire ontsnappingsplan van ‘een totaal gebrek aan respect voor de rechtsstaat’. Alle verdachten hebben zich beroepen op hun zwijgrecht, op de Colombiaanse piloot na. Hij zei dat hem 100 duizend euro was aangeboden voor zijn medewerking, maar hij ontkent te hebben geweten dat de helikopter gekaapt zou worden voor een gevangenisontsnapping.

Volgens de verdediging is het niet onlogisch dat de verdachten zwijgen. ‘Praten is een doodzonde in dit milieu’, aldus advocaat Stijn Franken. Hij betoogde dat zijn cliënt hoogstens voor het voorbereiden van een kaping kan worden vervolgd, waarop een veel lagere straf staat. Want er is geen helikopter gekaapt en topcrimineel Benaouf A. is nooit in een autoband van de luchtplaats in de gevangenis van Roermond getakeld.