‘Mild’ coronaregime trekt Duitse jongeren naar Scheveningen

Toeristen in Scheveningen kijken naar een man met papegaaien. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Acht Britse jongeren vergeten tijdens een potje beachvolleybal voor even dat ze op vakantie zijn om te ontspannen. Het gaat er fanatiek aan toe op het Scheveningse strand, waar krachttermen en juichsalvo’s over de boulevard schallen. Het fanatisme van de volleyballers slaat over naar het aangelegen voetbalveldje, waar twee Duitse jongens met slidings in het zand strijden om de bal. Veel jongeren genieten deze middag zichtbaar van hun bewegingsvrijheid.

‘Het Nederlandse coronaregime voelt soepeler aan dan thuis’, zegt de 22-jarige Liza uit Duitsland. ‘Bij ons moeten we buiten overal mondkapjes dragen: supermarkten, restaurants, hotels. Ik snap de maatregel, maar het gaat lastig samen met sociale activiteiten. In Nederland voel ik me vrijer.’

Ze is samen met twee vrienden naar Scheveningen gekomen om van het strand te genieten. ‘We komen net uit Zoutelande. Ik kende die plek niet, maar vrienden vertelden dat het de moeite waard was. Het viel me eerlijk gezegd een beetje tegen. Scheveningen is mooier.’

Hoewel de zon zich slechts spaarzaam laat zien, vullen de terrassen rondom het Kurhaus en het strand zich gestaag. Scheveningen is aantrekkelijk voor jongeren vanwege het strand, de horeca en de relatief milde coronamaatregelen, vertelt de Duitse toerist Nadine (28). Ze viert vanavond met drie vrienden haar verjaardag in de Crazy Pianos. ‘Eindelijk even het hoofd leegmaken en genieten, zonder al die verstikkende mondkapjes.’ Ze is in Nederland niet banger om corona te krijgen dan in Duitsland, ‘maar hier voel ik me net iets vrijer. In de zomer wil je toch iets van een vakantiegevoel beleven.’

En zo zijn er meer jongeren, vooral uit Duitsland en in mindere mate Groot-Brittannië en België, die zich aangetrokken voelen tot de Nederlandse golven. De kustplaatsen zijn extra in trek bij het toeristisch publiek. In Middelburg werd het vorige week zo druk dat een stadsomroeper iedereen op de anderhalvemeterregels moest wijzen. De komende weken zullen ambtenaren en de burgemeester de boa’s helpen met het handhaven van de coronaregels in de Zeeuwse hoofdstad.

Ook in Scheveningen neemt de drukte toe naarmate de middag verstrijkt. Politieagenten in auto’s en op fietsen controleren of iedereen voldoende afstand houdt. Ze hoeven niet vaak in te grijpen. De vele jonge toeristen zijn gehoorzaam. In de rij voor het zee-aquarium houdt men voldoende afstand en ook de verplichte looprichtingen worden gerespecteerd. Maar niet iedereen voelt zich daardoor gerustgesteld. ‘Dit is te gek. We gaan terug naar de auto’, zegt een oudere dame tegen haar man als ze de drukke terrassen inventariseert.

Op de pier in Scheveningen zijn volop dagjesmensen. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Mondkapjes

Naast veel Duitse toeristen is er ook veel Nederlands dagjesvolk op de boulevard. De 37-jarige Matthijs uit Arnhem is ondanks de drukte allerminst bang besmet te raken. ‘Ik werk in de zorg, dus de kans is veel groter dat ik daar word geïnfecteerd’, zegt hij terwijl hij richting het strand loopt. Op de werkvloer draagt hij een mondkapje, vandaag heeft hij die thuisgelaten. ‘Mondkapjes zorgen in de openbare ruimte alleen voor schijnveiligheid. Kijk alleen al hoeveel mensen ze verkeerd dragen: niet over de neus of half op de kin. Als iemand wat wil drinken, gaat het kapje af. Veel mensen rommelen maar wat aan.’

Iedereen moet gewoon zijn verstand gebruiken en afstand houden, vindt Matthijs. ‘Tot dusver is mijn indruk hier dat iedereen dat doet. In mijn optiek kan Scheveningen deze drukte aan.’