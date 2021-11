Mikpunt van spot en geweld, nu gekozen in het parlement

Overstone Kondowe met vrouw en kinderen. Beeld ANP / AFP

De ruime meerderheid van stemmen waarmee Overstone Kondowe (42) tot parlementslid is verkozen, laat zien dat het veel inwoners van zijn district worst zal wezen dat hun vertegenwoordiger niet zwart is. In de dorpjes naast het Malawimeer willen de mensen waterputten en verharde wegen, en ze menen dat Kondowe, lid van de Malawische regeringspartij, hiervoor kan zorgen – wat maakt het dan uit dat hij rondloopt met weinig tot geen pigment?

Toch is Kondowe’s uitverkiezing bijzonder, want in Malawi bestaan wel degelijk ook vooroordelen over mensen met albinisme. ‘We worden vaak als tweederangsburgers of als half-menselijk gezien’, zo verklaarde Kondowe afgelopen week tegenover de Britse krant The Guardian, nadat hij er als allereerste persoon met albinisme in Malawi in was geslaagd om parlementariër te worden - in zijn geboorteregio, Nkhotakota, versloeg hij maar liefst acht politieke rivalen (de stembusgang was nodig omdat de vorige districtsvertegenwoordiger was overleden aan corona).

Hoewel zijn eigen kiesdistrict nu natuurlijk voorop staat, wil Kondowe zijn positie in het 193 personen tellende parlement in de hoofdstad Lilongwe ook gaan gebruiken om meer aandacht te vragen voor het lot van de naar schatting 135 duizend Malawianen met albinisme (op een totale bevolking van ruim 17,5 mln). Zij kampen met discriminatie, en zelfs met geweld.

Zo zijn er volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International in de afgelopen zeven jaar ruim twintig Malawianen vermoord wegens hun albinisme. Onder sommige daders leeft het idee dat lichaamsdelen van mensen met albinisme geluk brengen tijdens het vissen. Daarnaast is er de overtuiging dat je van aids kunt genezen door seks te hebben met iemand die albinisme heeft.

Zonnebrandcrème

Nog afgezien van dergelijk geweld, gaan Malawianen met albinisme regelmatig gebukt onder spot, ook al kunnen ze er niks aan doen dat ze geboren zijn met een tekort aan melanine (het pigment dat voor een donkere huid zorgt). ‘Azungu’, krijgen ze bijvoorbeeld te horen, een woord waarmee doorgaans de buitenlandse, witte medemens wordt aangeduid.

Kondowe kan hierover meepraten, en reeds als kind ontdekte hij ook andere obstakels waarmee albinisme in met name Afrika gepaard gaat. Kilometers van en naar school lopen onder een brandende zon: dat maakt zonnebrandcrème tot een absoluut essentieel product, zo onderstreepte Kondowe vorig jaar in een interview met Beyond Suncare, een Spaanse organisatie die in Malawi en buurland Tanzania lokaal gemaakte zonnebrandcrème uitdeelt om zo het enorme risico op huidkanker onder mensen met albinisme hopelijk wat te verkleinen.

In de schoolbankjes kampte Kondowe bovendien met zijn slechte gezichtsvermogen, veroorzaakt door het tekort aan pigment in zijn ogen. Gebrek aan geld voor een bril is voor menig Afrikaans kind met albinisme een extra reden om voortijdig van school te gaan. Kondowe maakte zijn school wel af, hij kreeg naar eigen zeggen alle steun van zijn ouders, ook al hadden die te maken met scheve blikken van omwonenden. Wat hielp, is dat Kondowe’s vader een van de leraren op Kondowe’s school was.

Kondowe werd vervolgens zelf leraar, hij gaf aardrijkskundeles op een middelbare school en behaalde tussen de bedrijven door een universiteitsdiploma. In 2016 ging hij aan de slag als leider van een belangenorganisatie van Malawianen met albinisme, om op die manier misstanden aan te kaarten bij de politiek. Dat dit risico’s met zich meebracht, ondervond Kondowe in 2019, toen hij, samen met een groep lotgenoten, in Lilongwe de straat op ging om een gesprek met president Peter Mutharika te eisen. Acht demonstranten werden gearresteerd en Kondowe belanddde zelf, als gevolg van het traangas dat de politie had afgevuurd, kortstondig in het ziekenhuis.

Kondowe’s kansen keerden toen president Mutharika in 2020 het veld moest ruimen na een verkiezingsnederlaag: de nieuwe president, Lazarus Chakwera, benoemde Kondowe tot speciaal adviseur aangaande mensen met albinisme. Door deze opsteker besloot Kondowe om een gooi te doen naar een zetel in het parlement. Zijn succes daarbij wordt nu niet alleen langs de oevers van het Malawimeer gevierd: de Nigeriaanse Ikponwosa Ero, van 2015 tot dit jaar de eerste speciale VN-adviseur inzake mensen met albinisme, noemt Kondowe’s overwinning een bemoedigende stap voorwaarts voor ‘heel Afrika’.