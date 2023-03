Mike Pence zegt dat geschiedenis zal oordelen over Trumps rol op ‘6 januari’

Mike Pence, voormalig vicepresident van de Verenigde Staten. Beeld AP

Pence sprak zaterdag op het ‘Gridiron dinner’ voor een gehoor van journalisten ongekend harde woorden: ‘Trump was fout, en door te zeggen dat ik de verkiezingsuitslag had kunnen tegenhouden, bracht hij mijn gezin in gevaar.’

Pence was op 6 januari zelf in het Capitool, waar hij als vice-president de ceremoniële taak had, de stemmen goed te keuren die het electoraal college had uitgebracht. Die stemmen bekrachtigden de verkiezing van Joe Biden en Kamala Harris als president en vice-president.

De grote verliezer van de verkiezingen was Donald Trump. Hij weigerde dat te accepteren en riep zijn aanhangers op naar Washington te komen. In een tweet vroeg hij Republikeinen ‘te vechten’ tegen de verkiezingsuitslag, en in andere tweets hield hij ten onrechte vol dat er stembusfraude zou zijn gepleegd.

Hij haalde destijds ook uit naar zijn eigen vicepresident Pence, omdat die de uitslag niet wilde tegenhouden. Dat zweepte een anti-Pencestemming op onder de relschoppers. Bij de bestorming werd een touw meegenomen en werd geroepen dat Pence moest hangen. Pence moest vervolgens in allerijl in veiligheid worden gebracht.

Een schande

Dat neemt hij Trump nog altijd kwalijk. ‘President Trump zat fout. Ik had niet het recht de verkiezingsuitslag ongeldig te verklaren. Zijn roekeloze woorden brachten mijn gezin in gevaar, en iedereen die die dag in het Capitool was. Ik weet dat de geschiedenis Donald Trump verantwoordelijk zal houden.’

‘Wat die dag gebeurde was een schande. En het spot met alle regels van fatsoen als je beweert dat dat niet zo is. Zolang ik leef zal ik nooit ofte nimmer de verwondingen kleineren, het verlies aan levens, of de heldenmoed van de wetshandhavers op die tragische dag.’

Sinds hun verkiezingsnederlaag heeft Pence zich grotendeels onthouden van kritische uitspraken over wat er toen gebeurde. Hij weigerde ook mee te werken aan het onderzoek van een commissie van het Huis van Afgevaardigden naar de gebeurtenissen, omdat hij vond dat dat vooral geleid werd door Democraten, en daarom partijdig was.

De laatste maanden heeft hij zich wel iets vaker uitgesproken over ‘6 januari’, onder meer in interviews en in zijn in november verschenen memoires, maar nooit was zijn toon zo hard als zaterdag.

Waarnemers vermoeden dat de harde uithaal te maken heeft met het feit dat Pence in 2024 een gooi naar het presidentschap wil gaan doen. Een van zijn grootste tegenstanders voor de Republikeinse kandidatuur is Donald Trump. Het kamp-Trump had zondag nog niet gereageerd op de kritiek van Pence.