Mike Pence denkt echt dat hij kans maakt tegen de man die hij vier jaar trouw diende

Beeld Javier Muñoz

Als er iets interessant zou zijn om nu al te weten, dan is het wat er over vijftig jaar te lezen valt over Mike R. Pence, in de geschiedenisboeken van landen die dan nog democratisch zijn. Dát hij erin zal voorkomen, laat zich voorspellen. Het kan zijn dat Pence dan wordt omschreven als een evangelische politicus die als vicepresident van Donald J. Trump weliswaar vier jaar schaapachtig een president diende die de vloer aanveegde met wat het christendom inhoudt, maar die toen het puntje bij paaltje kwam niet meewerkte aan een trumpistische couppoging. Dat hij wordt omschreven als de vicepresident die op 6 januari 2021, ondanks zware druk van Trump, de uitslag van de presidentsverkiezingen in het Congres bekrachtigde.

Trump-fans waren er niet blij mee. ‘Sluit haar op!’, riepen ze in 2016 over Hillary Clinton. ‘Hang hem op!’, riepen ze over Mike Pence. Trump, weten we dankzij de 6 januari-commissie van het Huis van Afgevaardigden, vond die dag dat Pence zo’n spontane volksgalg best verdiende. Als het met de veiligheidsmaatregelen ietsje slechter gesteld was geweest, dan had deze vicepresident kunnen hangen.

Jezustrui

Het kan ook zijn dat Pence de geschiedenis ingaat als een politicus die de doorbraak van het trumpisme mogelijk maakte, omdat hij voor Trump een groot evangelisch electoraat wierf, vanuit de gedachtengang ‘de vijand van mijn Vijand is mijn vriend’. De Vijand is links, progressief, voor abortus, voorbehoedsmiddelen en rechten voor minderheden. Om die Vijand de pas af te snijden, stemden evangelische christenen in 2016 en 2020 in groten getale op een vastgoedmagnaat met een expertise in zelfverering, liegen, bedriegen, echtbreken en nog veel meer dat tegen de Tien Geboden ingaat. Cruciaal voor hun stem was dat op datzelfde Republikeinse ticket de naam van die evangelische heer Pence stond.

Michael Richard Pence (1959) was 18 toen hij in de lente van 1978 op een evangelisch muziekfestival in Kentucky een wedergeboorte beleefde. De uitdrukking ‘to wear on your sleeve’ laat zich letterlijk vertalen als ‘iets op je mouw dragen’ en figuurlijk als ‘iets sterk uitdragen’. Van The New York Times is de zin: ‘Mike Pence draagt meer dan alleen zijn geloof op zijn mouw, hij draagt de hele Jezustrui.’ Op zijn 25ste trouwde hij met Karen Batten en haar bleef hij altijd trouw. Dezelfde man die er op prat gaat dat hij nooit met een andere vrouw dan zijn lieve Karen alleen in één ruimte verkeert, was in 2016 bereid de vicepresident te worden van een seriële echtbreker met een voorkeur voor pornoactrices en opscheppen over aanranding – allemaal om een, nu ja, groter kwaad te stoppen. Het had niet veel gescheeld of Pence had door dit politieke avontuur de strop gekregen, in de letterlijke zin van de uitdrukking.

Het Grote Kwaad

Weinig vat de tragiek van de Verenigde Staten in de 21ste eeuw beter samen dan dat evangelische christenen in 2024 gewoon weer op Trump zullen stemmen, en dat ze dat zullen doen op advies van Pence. Op 5 juni stelde Pence zich zelf kandidaat voor de Republikeinse nominatie voor het presidentschap, maar het laat zich veilig voorspellen dat hij die niet gaat binnenhalen.

Er zijn mensen die zich afvragen hoe Pence überhaupt kan denken dat hij kans maakt. Die moeten maar eens interviews met hem bekijken. Pence is ervan overtuigd dat hij steeds het goede en het juiste heeft gedaan, en dat kiezers dat hebben opgemerkt. Dankzij hem kon Trump winnen, dankzij Trump kon het Congres vergaande conservatieve wetgeving aannemen en dankzij de rechters die Trump in het Hooggerechtshof benoemde kwam een eind aan een Groot Kwaad: het federale recht op abortus. Als Pence tegen zijn verwachtingen in de voorverkiezingen niet wint, dan weet hij naar wie hij zijn kiezers veilig kan doorverwijzen.