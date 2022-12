‘Mijn zus en ik kregen roodvonk, in een koets met paarden zijn we naar het ziekenhuis gebracht’

Aleida Simons-Van der Kemp. Beeld Aurélie Geurts

Lei Simons werd deze ochtend wakker met de gedachte: ‘Waarom heb ik dat vroeger eigenlijk allemaal gepikt?’ Zomaar ineens kwam die vraag in haar op. Ze herinnerde zich een mooie zomerse dag waarop ze, zoals altijd, al vroeg in de weer was met haar vijf jonge kinderen. Ze had hen mee op sjouw genomen naar een meer in de buurt van hun woonplaats Berg en Dal. Eenmaal thuis, aan het eind van de middag, kon ze meteen door naar de keuken om het eten te bereiden. ‘Intussen kwam mijn man thuis uit zijn werk en die ging, zoals altijd, in een stoel zitten met de krant. En ik kon na het eten ook nog de kinderen naar bed brengen. Tegenwoordig koken vaders ook en delen ouders de zorg voor hun kinderen, dat is beter.’

Lei Simons praat zacht en is bescheiden, maar vertelt honderduit, het meest uitvoerig over de momenten waarop haar leven op zijn kop kwam te staan.

Welke jeugdherinneringen zijn u altijd bijgebleven?

‘Ik ben opgegroeid in Nijmegen, in een gezin met negen kinderen, vier meisjes en vijf jongens. We waren niet arm, maar het was karig, luxe hebben we nooit gekend. Mijn drie zussen en ik sliepen op één kamer in twee tweepersoonsbedden. We deelden één pop.

‘Eind jaren twintig kregen een van mijn zusjes en ik roodvonk, een zeer besmettelijke ziekte. We moesten vijf weken in quarantaine. We waren 5 en 6 jaar oud en werden in een koets met paarden naar het ziekenhuis gebracht, kun je je dat voorstellen? Op 5 december kwamen Sinterklaas en Zwarte Piet langs in het ziekenhuis en kregen we ieder een pop. O, wat waren we daar happy mee, allebei een eigen pop! Toen we naar huis mochten, moesten we onze poppen achterlaten in het ziekenhuis. De zusters zeiden dat ze besmet waren met roodvonk. Dat geloofden wij, maar het was natuurlijk niet waar. Het was mijn eerste traumaatje.

‘Ik herinner mij ook dat we het vaak koud hadden in de winter. In de ochtend krabden we de ijsbloemen van de ramen. Als we gingen schaatsen, stopten we een krant onder onze kleding tegen de kou. Tegenwoordig dragen ze dure thermokleding. Die kranten hielpen ook.’

Kreeg u de kans door te leren na de lagere school?

‘Ik heb een verkeerde keuze gemaakt. Op de lagere school haalde ik de beste punten van de klas. De nonnen zeiden: ze kan zo goed leren, ze moet naar de mulo. Maar ik koos voor de huishoudschool, waarschijnlijk omdat bijna alle meisjes dat deden. Terwijl ik helemaal geen poetsvrouw ben, ik vond het daar verschrikkelijk. Ik was van plan na afloop alsnog de mulo te doen, maar dat ging niet door. Ik was 14 jaar toen ik aan het werk moest, ik vond een baan als verkoopster bij C&A. Mijn drie zussen gingen in dezelfde tijd aan de slag als dienstmeisje bij een mevrouw. Onze vader had een ongeluk gehad op zijn werk. Hij was rangeerder bij de spoorwegen, hij koppelde treinstellen aan elkaar. Door een verkeerd signaal is één been van hem eraf gereden. Toen was hij uitgewerkt. Hij kreeg een uitkering van de rijksverzekering, maar dat was niet genoeg voor een gezin van elf, daarom moesten wij dochters voor inkomsten zorgen.’

Moesten uw broers niet aan het werk?

‘Zij waren jonger dan de meisjes. Zodra zij van de lagere school kwamen, was er meer geld. Ze konden allemaal doorleren en kregen goede banen.’

Heeft u het betreurd dat u zich niet verder heeft kunnen ontwikkelen?

‘Ik kon ermee leven en heb geprobeerd zelf kennis op te doen door veel te lezen. Zodra mijn kinderen op de middelbare school zaten, leerde ik mee uit hun schoolboeken, zodat ik een beetje kon meepraten. Toen ze gingen studeren, lieten we centrale verwarming aanleggen in huis, zodat ze op hun kamer konden leren.’

Roept de oorlog in Oekraïne herinneringen aan 1940-’45 bij u op?

‘Als op het Journaal beelden verschijnen uit Oekraïne, kijk ik snel de andere kant op. Ons geluk in de oorlog was dat er geen tv was, daardoor zag je al die ellende niet. Ik heb twee keer van nabij een bombardement meegemaakt en ben beide keren op het nippertje aan de dood ontsnapt.

‘De eerste keer, 22 februari 1944, was een bom op een tramhalte, waar ik kort daarvoor lang op de tram had staan wachten die maar niet kwam. Die dag vielen er 800 doden in Nijmegen. Het tweede bombardement was in september 1944. Er was een luchtgevecht gaande en we stonden daar met zijn allen op straat naar te kijken – heel dom –, behalve mijn moeder, die had zich verscholen in de kelder. Ineens zagen we boven ons een bom vallen en vluchtten ons huis in. Alles werd zwart om mij heen, ik hoorde een enorm lawaai en voelde stenen in het rond vliegen. De bom had de voorgevel van ons huis geraakt. Vijf van ons raakten gewond, ik had een gat in mijn hoofd, het bloed stroomde over mijn gezicht. In de paniek die was ontstaan, vluchtten we allemaal een andere kant op. Ik ben naar een vriendje gerend, waar ik in de kelder kon overnachten, mijn hoofd in het verband, dat had een militair gedaan. De volgende dag zijn we elkaar gaan zoeken en ontdekten we dat ons huis onbewoonbaar was.’

Waar gingen jullie met zijn elven wonen na het bombardement?

‘Zodra we elkaar gevonden hadden, liepen we naar een schuilkelder onder een bejaardenhuis. Eerst wilden ze ons niet toelaten, terwijl we zagen dat buren van wie het huis nog overeind stond, wel binnen waren. We hebben er zeven maanden gewoond, met vijftig mensen hutjemutje in een donkere ruimte zo groot als mijn woonkamer van ongeveer 6 bij 3,5 meter, met één deur. Je kon alleen op een bed liggen of zitten. Er was geen enkele privacy, aan- en uitkleden deed je onder de dekens, maar we hebben ook verschrikkelijk veel gelachen.’

Was dit de ingrijpendste episode in uw leven?

‘Nee, dat was de dood van mijn oudste zoon, hij was 20 jaar. Hij is verongelukt op 19 juli 1971. Henny was met zijn vriendin José, ze noemde zichzelf Jos, op de brommer op vakantie. Ze waren in Joegoslavië geweest en reden op de terugweg op hun Zündapp over de Brennerpas in Italië. Op een ochtend stond er politie bij ons voor de deur, dan weet je dat er iets goed fout is. Mijn man en ik zijn meteen naar Italië afgereisd om onze zoon te identificeren. Henny en Jos zagen er gelukkig nog gaaf uit. Werkmensen vertelden dat er wegwerkzaamheden waren op de Brennerpas en ze waarschijnlijk in een bocht zijn aangereden. Henny was een behulpzame, makkelijke jongen. Hij wilde fysiotherapeut worden en had net het eerste jaar van zijn opleiding erop zitten, daar had hij veel moeite voor gedaan.’

Hoe heeft u dit verdriet kunnen verwerken?

‘Dat is heel erg moeilijk. De jongens sliepen met zijn drieën op een kamer. Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen Henny’s bed en kleding weg te doen. Maar de kinderen drukten mij met de neus op de feiten: ‘Waarom zou je dat bed laten staan? En zijn kleding passen wij niet.’ Toen ik in december zei geen Sinterklaas te willen vieren, zeiden mijn andere vier kinderen: ‘Maar wij zijn er ook nog.’ En daar hadden ze gelijk in.

Foto's van Lei Simons en haar latere man Jan. De zijn kort na de bevrijding in 1945 in Nijmegen gemaakt. Beeld Aurélie Geurts

‘In het begin dacht ik: hier kom ik nooit overheen. Als ik lang wakker lag in bed, ging ik bidden, dan viel ik vanzelf in slaap. Ik had veel steun aan mijn geloof. Het bood troost en hielp mij het verlies van mijn zoon te aanvaarden. Daardoor kon ik verder met mijn leven.

‘Geen van mijn kinderen gelooft nog. Dat is jammer, maar je kunt het geloof niet afdwingen. Als je je best doet er voor anderen te zijn, dan leid je toch ook een goed leven, daar heb je het geloof toch niet voor nodig?, redeneren ze. Dat begrijp ik wel en het is ook zo.’

Wat vindt u ervan dat steeds minder mensen in Nederland geloven?

‘Ik vind het moeilijk dat de ene na de andere kerk dichtgaat. In februari sluit de Onze Lieve Vrouw van het Heilige Hartkerk in Berg en Dal, waar ik vijftig jaar lang in een koor heb gezongen. Drie jaar geleden ben ik gestopt. De mensen die nog op zondag naar de kerk gaan, verliezen hun plek van samenkomst en de zangers verliezen het koor waarin zij al zo lang zingen. Dat geeft veel mensen verdriet. Met het sluiten van kerken verdwijnen ontmoetingsplekken waar mensen vriendschap, troost en steun vinden. Ze gaan niet zozeer naar de kerk voor het evangelie, maar om samen te zijn met anderen. Met het verdwijnen van die samenkomsten verdwijnt de saamhorigheid tussen grote groepen. Een mens moet niet denken dat hij het wel alleen kan uitzoeken.’

Er is iets met uw voornaam

‘Ik ben vernoemd naar de moeder van mijn vader, Aleida. Ik was als kind niet blij met die naam, ik vond de a aan het eind zo zeurderig klinken. Mijn naam paste niet bij mij. Ik beklaagde mij erover, maar mijn vader zei: je mag trots zijn op je naam, want je heet naar de liefste vrouw van de wereld. Ik liet mij Lidy noemen, later Loes, op een gegeven moment werd het Lei en zo is het gebleven. Zo noemde mijn man mij ook. Inmiddels kan ik er niet meer wakker van liggen.’