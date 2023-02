‘Mijn ziel wilde nog heel lang niet in mijn lichaam terugkeren’

‘Toen ik door de narcose in een diepe slaap viel, gebaarde een liefdevol gezicht met vriendelijke ogen me hem te volgen.’ Beeld Stephan Vanfleteren

Als ‘een wandelend lijk’ verschijnt ze op een ochtend in juni 2002 op haar werk. Liesbeth van Breemen is dan 33 jaar en werkzaam op de communicatieafdeling van het Zaans Medisch Centrum. Ze hoopt dat haar malaise vanzelf overgaat, maar het voelt ‘alsof een vrachtwagen over mijn lijf is gereden’. Wanneer ze zich de volgende ochtend nog even beroerd voelt, raadt haar man Marco aan de huisarts te bellen: ‘Dat deed hij normaal nooit.’

Ze bevindt zich dan in het spitsuur van haar leven – met drie jonge kinderen, een baan en een man: ‘Ik was alle ballen aan het hooghouden en had het gevoel op elk front tekort te schieten doordat ik nergens echt aanwezig was.’ Op de achtergrond speelt de miskraam die ze enkele jaren eerder had, nog voor de geboorte van haar kinderen. Die heeft er diep ingehakt: ‘Het liefste dat ik in mijn leven wilde, was moeder worden. De miskraam kreeg ik vlak voor een reis naar Indonesië. We hebben die toch gemaakt, waarna het leven weer doorging, met hard werken en veel sporten. Dat waren mijn manieren om de pijn te verdoven, de rouw niet te voelen. Naar de buitenwereld deed ik alsof ik een fijn leven had, van binnen voelde ik pijn waar ik niet aan toekwam.’

Ze krijgt huisbezoek van een jonge huisarts in opleiding, die ziet hoe Van Breemen zich ‘dubbelgeklapt’ voortbeweegt: ‘Ze herkende dat als symptoom van een geperforeerde blindedarm. Heel bijzonder, ze had het een keer eerder meegemaakt, vertelde ze me later. Ze deed er daarom alles aan me op de spoedeisende hulp te krijgen, ook al dachten ze in het ziekenhuis dat het om een griepje ging. Tegen die weerstand in is dat haar gelukt, dat is mijn redding geweest.’

Na urenlang onderzoek volgt de diagnose van een geperforeerde blindedarm die haar buikholte heeft geïnfecteerd: ‘Binnen tien minuten lag ik op de operatietafel.’ Op de klok ziet ze dat het tien minuten over zes is. Het wordt het begin van een bijna-doodervaring (BDE) die haar leven ingrijpend zal veranderen. Na de operatie wil ze niet meer terugkeren in haar lichaam. Pas elf jaar later is ze over die weerstand heen. Inmiddels is ze moeder van vier kinderen en heeft ze een coachings- en trainingspraktijk waarin ze mensen begeleidt bij vraagstukken over werk, leven en dood.

Wat gebeurde er tijdens die operatie met u?

‘Toen ik door de narcose in een diepe slaap viel, gebaarde een liefdevol gezicht met vriendelijke ogen me hem te volgen. Het was een man die zei dat hij mijn gids was. Ik twijfelde geen moment. Ik zag mijn lijf op de operatietafel onder een groen laken liggen. Mijn ziel, ik denk dat die het was, volgde de man naar een ruimte. Wat ik daar ervoer is lastig om over te praten. Eigenlijk schiet alles tekort bij de beschrijving ervan: woorden, gedachten, ideeën, kleuren, alles wat wij met ons aardse brein kunnen bedenken, past er eigenlijk niet bij. Dat maakt het ingewikkeld uit te leggen.

‘Als ik er toch woorden aan geef, zou ik het omschrijven als een tussenruimte: tussen het stoffelijke waar we nu zijn en dat wat ons daarna wacht; de hemel, het oneindige, of welk woord je eraan wilt geven. Ik voelde me één met de ruimte om mij heen, die vol warmte en liefde was, en had de indruk te worden verwelkomd. Het voelde als thuiskomen, ik ervoer daar de energie van mijn opa’s en oma’s en ons niet-geboren kind. Niet dat ik ze zag, ze hadden geen lijf of gezicht, maar ik ervoer ze als entiteiten, zielen of welk woord dan ook.

‘Ik voelde hun liefde in een vorm waar we denk ik allemaal naar verlangen vanaf het moment dat we op aarde komen, maar die we zelden of nooit meemaken. Onvoorwaardelijke liefde. Ik vermoed dat het in de buurt komt van het geborgen gevoel dat we als baby in het vruchtwater van de baarmoeder hebben. Het lastige bij het beschrijven is ook dat er geen onderscheid was tussen mij en die ruimte waarin ik me bevond. Ik vormde een eenheid met alles, het voelde zo vredig en fijn dat ik er nooit meer weg wilde.’

Hebt u beelden in uw hoofd wanneer u dit vertelt?

‘Het probleem met beelden is dat ze een manier zijn de wereld te snappen via zintuiglijke waarneming. Maar dit is een domein, of een veld, dat daaraan voorbijgaat. Dus het valt niet uit te leggen met beelden, want dan zou het ook moeten gaan over de sensatie dat er licht was. Maar ja, wat voor licht? In ieder geval niet iets dat valt te vergelijken met de zon die hier nu door het raam schijnt.’

Hoe ervoer u het bijkomen na de operatie?

‘Terugkeren was heftig, uit alle macht wilde ik terug naar die ervaring. Ik was woedend dat ik niet mocht blijven en vocht met vier verpleegkundigen die me verhinderden mijn infuusdraden los te trekken. Toen dat me niet lukte, kwam het besef dat mijn ervaring ten einde was gekomen. Maar mijn ziel wilde nog heel lang niet in mijn lichaam terugkeren.’

Kon u met anderen over deze ervaring praten, bijvoorbeeld met uw man?

‘Nou, ik ben toevallig getrouwd met een ongelovige, hoogbegaafde man die veel snapt en begrijpt zo lang het tastbaar en wetenschappelijk onderbouwd is. Al is dat wat minder scherp aan het worden. Hij heeft nooit iets gezegd in de trant van: ik geloof je wel of niet. Zo zit hij niet in elkaar. Maar voor hem is het leven afgelopen met de dood, klaar. Wat mij is overkomen, ziet hij als mijn ervaring. Hij neemt die niet van mij aan. Maar hij neemt mij wel aan.

‘In eerste instantie heb ik vooral geprobeerd mijn ervaring ver weg te stoppen door zo lang mogelijk niet te willen voelen. Doorgaan op mijn automatische piloot, terug naar mijn oude leven, in mijn oude spoor. Ik functioneerde nog wel, maar als een soort robot die deed wat moest gebeuren. Ik raakte enorm naar binnen gekeerd.’

Merkte uw omgeving daar iets van?

‘Vooral onze dochter had door dat ik grotendeels afwezig was. Ten tijde van de operatie was ze een jaar oud. Daarna mocht ik haar vanwege mijn herstel niet optillen. Zij heeft toen besloten: dan helemaal niet meer. Dus ze wilde niets meer van me weten. Onze band is weer hersteld, maar destijds voelde ze haarfijn aan dat ik fysiek, maar vooral geestelijk er maar gedeeltelijk voor haar was.’

U wilde liever terug dan bij uw man en kinderen zijn?

‘Ja, dat verscheurde me. Ik had lieve mensen om me heen, dus het was niet te doen dat uit te leggen. Maar mijn verlangen naar die eenheidservaring was zo sterk. Ik sprak er niet over, maar in stilte idealiseerde ik wat me was overkomen. Daar heb ik erg mee geworsteld. Er was zoveel in mijn leven vervuld, hoe kon ik daar dan niet blij mee zijn? Vooral onder druk en bij tegenslagen heb ik vaak gedacht: ‘Het zou makkelijker zijn als ik er niet meer ben.’ Maar dan bedacht ik waarom ik terug moest in mijn lichaam. Voor mij is dat de levensles van mijn BDE: dat liefde de sturende kracht in ons leven is. Het delen ervan ben ik als mijn taak gaan zien.’

Hoe bent u uw worsteling te boven gekomen?

‘In 2005 kreeg ik een burn-out. Daarna heb ik besloten een andere weg in te slaan. Geleidelijk kwamen er lichtpuntjes in mijn leven. Ik kwam erachter dat andere vrouwen soortgelijke ervaringen hadden en met dezelfde verscheurdheid kampten. Dat maakte me minder eenzaam. Wat ook hielp was dat ik me ging verdiepen in een methode om beter te communiceren, NLP (neurolinguïstisch programmeren, red.) en systemisch werken. Dat heeft me op het pad van coaching gezet. Gaandeweg leerde ik ook mijn ervaring te delen met mensen die angst hebben voor de dood. Wanneer ik zo iemand ontmoette, vertelde ik over wat me was overkomen en merkte ik dat die ander rustiger werd. Ik begon zo een rol voor mezelf te zien. Ik kreeg het gevoel dat ik zo recht kon doen aan die stroom van onvoorwaardelijke liefde die ik had ervaren.’

Hoe reageert u op sceptici die uw ervaring afdoen als een illusie, geproduceerd door uw hersenen tijdens de operatie?

‘Dat kan zo zijn. Ik zeg niet dat ik weet wat er na dit leven gebeurt, maar vertel alleen wat mij is overkomen en geef mijn uitleg eraan. Ik snap dat mensen, zoals mijn man, dat als een illusie kunnen zien. Maar zelf kan ik het alleen maar zien zoals ik het heb beleefd.

‘In mijn ogen staat dat niet ver af van ervaringen die we in ons dagelijks leven kunnen hebben. Bij het hogere of het spirituele hebben we een verheven idee, maar voor mij is het zo aards als maar kan. Als ik in een bos de zon op de blaadjes zie schijnen, ervaar ik hoe alles met elkaar is verbonden en voel ik me onderdeel van een groter geheel. Of neem de ervaring van inspiratie: wanneer je schrijft, muziek maakt of wat dan ook, waar komt die creativiteit dan vandaan? Die bron ervaart iedereen. Zo alledaags is het hogere voor mij.’

Zit onze ratio in de weg bij het ervaren daarvan?

‘Onze ratio hebben we zeker nodig, maar de vraag is: domineert hij niet te veel in ons leven? Mensen krijgen een burn-out, raken emotioneel uitgeput of worden ziek als ze hun gevoel langere tijd niet volgen, in hun werk of in relaties. De kunst is bij jezelf te beginnen, de ander kun je toch niet veranderen. Soms trekken mensen als conclusie: ik doe niet meer mee aan dit systeem.’

Zelf doet u dat toch wel.

‘Ik kies er niet voor me terug te trekken op een bergtop, maar ben me wel steeds bewuster ervan wanneer ik me aan het systeem conformeer. Als coach krijg ik veel te maken met mensen die op zoek zijn naar hun essentie om zin aan hun leven te geven. Veel mensen blijken steeds minder bereid concessies te doen om maar mee te draaien. Ze vinden het materiële minder belangrijk en willen vooral zelf iets in de wereld tot stand brengen.

‘Aan alle kanten voel ik dat die stroming groter wordt. Ik ben daardoor wel optimistisch. Jonge mensen brengen zoveel meer eigenheid in dan mijn eigen generatie destijds. Ik heb het dan niet alleen over hun klimaatbewustzijn, maar ook over hun besef dat we een eenheid vormen, dat we van een groter geheel deel uitmaken. Welke inhoud ze daaraan gaan geven, is aan hen. Dat wordt nog een hele strijd, want de oude verwachtingen trekken hard aan ze. Maar ik heb er vertrouwen in. Laat de wereld maar aan hen over, dan komt het wel goed.’