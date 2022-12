Mijn oudtante zou er geen probleem mee hebben van het gas af te gaan, vermoed ik

Overvecht is in het nieuws, en dan veer ik altijd even op, want ooit verpieterde ik in deze Utrechtse buitenwijk met dreven in plaats van straten en een eigen stationnetje met twee sporen om op te gaan liggen op een kamer die ik van mijn oudtante Jo huurde, een zus van mijn oma, voor wie ik een keertje heb gekookt, chili con carne, uiteraard op vuur, want het was in 1990.

Nu, 33 jaar later, mijn oudtante is niet meer, moeten ze in Overvecht gedwongen van het gas af. Vóór 2024 krijgt iedereen inductieplaten en een pannenset van de gemeente. Mijn oudtante zou daar geen probleem mee hebben, vermoed ik.

Had ze ook niet met mijn chili, die nogal vochtig uitpakte, een soort bonensoep was het geworden, wat mij ertoe deed besluiten hem boven de wasbak af te gieten, een Mexicaanse techniek die ik niet in de vingers had, het deksel schoot van de pan, en met een tot in de woonkamer hoorbare ‘wloeb’, waar mijn oudtante aan tafel zat te wachten, gleed ons avondeten in de wasbak, waar de ontbijtboel instond, borden met hagelslagjes, lege eierschalen en twee theezakjes.

Even laten trekken? Nee, hozen.

Met een soeplepel begon ik uptempo de chili terug in de pan te scheppen, een driftig ‘flats-flats-flats’ dat eveneens hoorbaar moet zijn geweest, mijn oudtante riep althans ‘ruikt lekker’, terwijl ze ‘klinkt lekker’ bedoelde. Ineens stond ze achter me en fluisterde in mijn oor: ‘Niet tot de bodem, jochie, zo veel honger heb ik niet, stop maar, heerlijk, breng maar naar de kamer.’

Na het eten (‘lekker maaltje, jongen’) keken we samen naar de WK atletiek in Tokio (of gooi ik nu alle anekdotes uit dat jaar op een hoop; ach, wie houdt me tegen), waar Carl Lewis en Mike Powell hun historische strijd om het wereldrecord verspringen uitvochten. ‘Bobje 8,90 Beamon gaat eraan, oudtante’, riep ik. ‘Ik zie het, kereltje’; eerst sprong Lewis 8,91, een centimeter verder dan Beamon in ’68, en erna sprong Powell toch nog 8,95, ongelooflijk! Waarna mijn oudtante een al even ongelooflijke bonenwind liet, en met opgestoken wijsvinger ‘voorwaar, ik zeg u’, zei, ‘dit nieuwe wereldrecord zal langer standhouden dan wij hier, in Overvecht, zullen koken op gas!’

‘Nee’, zegt Jet, ‘echt?’

Nee, dat laatste niet, mijn oudtante was, net als mijn oma, een dame uit Standdaarbuiten. Wel vertrok ik meteen na het verspringspektakel richting Pröppertje, mijn kersverse jaarclubg’noot, die in eenzelfde Overvechtse omlaagspringflat woonde, al heette zijn hospita Eus, een hospitus dus, die in mij een drinkebroer van Marc herkende. ‘Jij bent een vriend van Marc’, herhaalde hij iedere keer als ik opbelde, ‘kom een keer mee naar Café Sport, hiero, in het winkelcentrum, gaan we eens kijken wat de heren studentjes op kunnen!’

Die Eus was een prolurk met het kapsel van Jacobse van Jacobse en Van Es (Tegenpartij), plat achterover met reuzel, en holgeslepen steekmessen in de bestekla waarmee hij Pröppertje te hulp zou schieten indien nodig, en die een keertje toen mijn g’noot uit de kroeg kwam op de tweezitter met de onderbuurbuurvrouw de ‘oudste beweging der mensheid’ lag te maken, en toen vanonder deze blonde dame vrolijk zijn hand opstak en ‘ha Marc’, riep, ‘kom erbij zitten, pak een blikje, jongen, en een blokkie kaas, dan maken wij dit effe af! Ken je nog wat opsteken!’

Pröppertje deed dit vaak na, en nog wel, als de g’noten erom vragen.