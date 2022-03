‘Mijn oma woonde al in Charkiv toen de Duitse bommen vielen. Het is nu precies hetzelfde, zegt ze’

Charkiv in het noordoosten van Oekraïne is dinsdag zwaar getroffen door Russische beschietingen. Bij een luchtaanval op het centrale Vrijheidsplein vielen zeker elf doden. Drie inwoners over de situatie in hun stad: ‘Het is moeilijk een besef van tijd te hebben.’

‘Ik zie voortdurend de rook van de ingeslagen bommen’

Oleksandr Lutsyk (35) werkt in de ict en woont met zijn vrouw en dochter (10) in Charkiv. ‘Rondom mijn flat gaat het bombarderen maar door. We zijn al sinds 5 uur vanochtend wakker, uit het raam zie ik voortdurend de rook van neergeslagen bommen.

Oleksandr Lutsyk met zijn vrouw Tatyana. Beeld Oleksandr Lutsyk

‘Het is moeilijk een besef van tijd te hebben, alles gaat nu zo snel dat ik het niet meer kan volgen. In mijn omgeving is iedereen in paniek.’ Het blijft stil aan de andere kant van de lijn, Lutsyk moet hoorbaar even slikken. ‘Mijn dochter is vandaag nog niet gestopt met huilen.

Het uitzicht dat Oleksandr Lutsyk heeft vanuit zijn flat. Beeld Oleksandr Lutsyk

‘Het huis van een goede vriendin is verwoest, haar auto doet het niet meer. Honderdduizenden mensen verlaten de stad nu. Ik blijf hier en probeer zo veel mogelijk mensen te helpen, zoals zoveel mensen in Oekraïne. Maar ik veroordeel degenen die vluchten niet, iedereen maakt zijn eigen keuze.’

Lutsyk en zijn gezin slapen op matrassen in zijn opberghok van 3 bij 2 meter. ‘De slaapkamer van mijn dochter is te dicht bij het raam en de buitenmuren, dit is veiliger. We hebben op de eerste dag van de oorlog gelukkig flink ingeslagen, want boodschappen doen duurt nu vijf uur door de rijen die zijn ontstaan.

‘Ik sprak mijn oma net, de sterkste vrouw die ik ken. Ze woonde al in Charkiv toen de Duitse bommen vielen. Ze had nooit verwacht dat nog een tweede keer mee te maken. Het is precies hetzelfde, zegt ze, maar nu komen de bommen van de andere kant.’

‘Er is een tekort aan voedsel, aan water, aan medische spullen. Maar vooral aan benzine’

Politicoloog Yuliya Bidenko uit Charkiv, in een radiostudio. Beeld Yuliya Bidenko

Politicoloog Yuliya Bidenko (39) is Charkiv twee dagen geleden ontvlucht, haar moeder is nog wel in de stad. Vanuit het centrum van Oekraïne probeert ze te helpen bij de coördinatie van vrijwilligers ter plaatse.

‘De universiteit waar ik werk staat aan het Vrijheidsplein. Het gebouw is nu hevig beschadigd, alle ramen zijn eruit. Ook het operagebouw en het stadhuis zijn vernield. Van mijn moeder hoor ik dat de bombardementen maar door blijven gaan.’

In Charkiv voelde ze zich niet langer veilig. ‘Ik ben uitgesproken pro-Europees, ik kom daarmee in de media. Ze weten mij te vinden in Charkiv. Maar het is mijn grootste wens om snel weer terug te kunnen keren.’ Er is veel humanitaire nood volgens Bidenko. ‘Er is een tekort aan voedsel, aan water, aan medische spullen. Maar vooral aan benzine, waardoor middelen niet door de stad kunnen worden verspreid. We hopen dat internationale organisaties ons daarmee kunnen helpen. De dokters in Charkiv werken 24 uur per dag.’

Charkiv ligt zo’n 40 kilometer van de Russische grens, in het noordoosten van Oekraïne. ‘Het is de tweede stad van Oekraïne, met een heel belangrijke industrie’, zegt Bidenko. ‘De bedoeling van de Russen was om het binnen een dag over te nemen, maar er was veel verzet, dus dat is mislukt. De bombardementen zijn Poetins wraak voor het verzet.’

‘Er zijn al zo veel belangrijke gebouwen vernietigd’

Een oudere vakantiefoto van Alex. Beeld Alex

Alex (66) schrikt iedere nacht wakker van geweerschoten en raketten. ‘En dan woon ik nog in een relatief kalm gedeelte van de stad. Ik zie vanaf hier geen verwoestingen, maar ik durf mijn buurt dan ook niet te verlaten. Tussen 9 en 13 uur zijn hier nog een paar supermarkten open, daar ga ik dan heen om in een lange rij te aan te sluiten. Er is nog maar één apotheek voor medische benodigdheden open. Vanaf 14 uur tot 8 uur ’s ochtends geldt een avondklok, dus dan is iedereen weer binnen.’

Twee dagen geleden durfde Alex het nog aan om naar het centrum te rijden. ‘Maar ik zag op de weg ernaartoe maar drie auto’s staan. Normaal zijn dat er honderden. De stad is leeg, heel veel mensen zijn naar Europa gevlucht.’ Ook zijn zoon is met zijn vrouw en kinderen vertrokken. ‘Ik weet niet waarom ik gebleven ben. Ik kan je geen reden geven. Ik heb onderschat hoe verschrikkelijk en gevaarlijk het hier zou worden.

‘De Russische militairen richtten zich in eerste instantie op militaire objecten en infrastructuur. Maar sinds gisteren bombarderen ze onze gebouwen. Er zijn al zo veel belangrijke gebouwen vernietigd. Het stadhuis en het operahuis, bijvoorbeeld. Burgers die zich op straat begeven worden vermoord.

‘In mijn buurt zijn nog geen problemen, maar in een nabijgelegen wijk zijn vandaag de bombardementen al begonnen. Ik weet niet wat morgen ons brengt.’