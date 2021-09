‘Mijn moeder svp alleen laten verzorgen door gevaccineerd personeel.’ Is dat te veel gevraagd?

In het Abbingahiem in Leeuwarden kan in maart na lange tijd weer in groepen aan tafels van vier gebingood worden. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

‘Ik eis dat mijn broze 90-jarige moeder alleen nog gevaccineerd personeel aan haar bed heeft. Straks wordt ze nog besmet door een van jullie, dat wil je toch niet op je geweten hebben?’

Bij deze dochter van een verpleeghuisbewoner liepen de emoties hoog op, merkten de zorgmedewerkers van organisatie Zorgbalans, bij wie het familielid haar dwingende verzoek neerlegde. En zulke situaties maken we steeds vaker mee in onze verpleeghuizen, zegt woordvoerder Kim Hirs. ‘De druk neemt toe. Familieleden weten nog goed hoe afschuwelijk het was toen ze niet op bezoek konden komen. Daarom hopen we dat we ons personeel mogen vragen naar hun vaccinatiestatus. Wij werken met een zeer kwetsbare doelgroep.’

Maar zouden dan veel verpleegkundigen en verzorgenden, toch al zo dun gezaaid, subiet ontslag nemen als zij die vraag moeten beantwoorden? ‘Tientallen’ zorgmedewerkers hebben die stap aangekondigd, zegt woordvoerder Michel van Erp van zorgvakbond Nu’91. ‘Werkgevers hebben geen recht op die informatie, ook niet in de zorg. Zo strijk je zorgmedewerkers tegen de haren in. Iedereen moet die keuze zelf kunnen maken.’

Voor de veiligheid

Dat zien sommige kwetsbare kankerpatiënten anders, merken patiëntenfederaties. Die begrijpen niet waarom de zorg nu niet op een maximaal veiligheidsniveau zit. Doordat zorgmedewerkers ervoor kunnen kiezen zich niet te laten vaccineren en die informatie voor zich mogen houden.

Nu iedereen de kans heeft gehad zich te laten inenten, loopt de discussie over de registratie van de vaccinatiestatus van zorgmedewerkers hoog op. Al in december vorig jaar, toen de eerste Nederlandse prik nog moest worden gezet, noemden verpleeghuisbestuurders het voor de veiligheid van hun kwetsbaarste bewoners onwenselijk dat hun werknemers niet hoefden te vertellen of ze zich zouden laten vaccineren. De privacywet AVG verbiedt de verwerking van gezondheidsgegevens, waaronder ook van vaccinatie.

Vorige week gooide leden van van het Outbreak Management Team, onder wie hoogleraar ouderengeneeskunde Cees Hertogh, de knuppel in het hoenderhok: het is lastig adviezen op maat uit te brengen voor de gezondheidszorg als onbekend is hoeveel zorgmedewerkers op een afdeling zijn gevaccineerd en evenmin hoe dat zit bij een individuele zorgmedewerker. ‘Als je die kennis wel hebt, zou je bijvoorbeeld gevaccineerden in een ander regime kunnen laten werken dan niet-gevaccineerden. Nu scheren we iedereen over een kam.’

Ook reguliere werkgeversorganisaties als VNO-NCW en AWVN zeggen dat ze werknemers naar hun vaccinatiestatus willen kunnen vragen, vanwege zorgen over de veiligheid op de werkvloer. Zij hebben het kabinet gevraagd te bekijken hoe dat mogelijk kan worden, bijvoorbeeld met tijdelijke wetgeving. In de zorg ligt deze discussie extra gevoelig, omdat veel patiënten kwetsbaar zijn. ‘Er zijn patiënten bij wie de vaccinatie onvoldoende werkt vanwege hun aandoening’, zegt een woordvoerder van de kankerpatiëntenfederatie NFK. ‘Zij hebben recht op veilige zorg, die garantie moet er zijn.’

Schijnveiligheid

Ondertussen laveren partijen in de zorg tussen de twee polen: het recht van de werknemer op privacy en de aanzwellende roep van kwetsbare cliënten om gevaccineerd personeel. Onder meer het Arnhemse Rijnstate Ziekenhuis zegt dat het liever alleen gevaccineerd personeel heeft rondlopen op afdelingen met kwetsbare patiënten. Maar ook dat het niet naar de vaccinatiestatus van medewerkers zal kijken zolang het wettelijk niet mag. Andere zorgwerkgevers zijn bang dat het toch al schaarse personeel opstapt, als ze het vuur aan de schenen wordt gelegd; onder hen bestuurder Maurice van den Bosch van het Amsterdamse ziekenhuis OLVG.

Op platform LinkedIn waarschuwt Van den Bosch voor een tweedeling als zorgmedewerkers hun vaccinatiestatus bekend moeten maken. Het zou bovendien schijnveiligheid bieden, omdat ook gevaccineerden het virus kunnen overdragen.

Hoe gevoelig het onderwerp ligt, merkte OMT-lid Hertogh. In zijn bijdrage aan de discussie, zegt hij, probeerde hij juist de nuance te behouden dat ook gevaccineerden het virus kunnen overbrengen. ‘Maar de kans daarop is wel aanzienlijk kleiner. Elke nuance, ook die, gaat verloren’, zegt hij, geschrokken van de heftige reacties op Twitter. ‘Ik had een gesprek beoogd, niet meer polarisatie.’

Actiz, de organisatie van werkgevers in de ouderenzorg, beklemtoont dat het hun niet meteen gaat om een registratie van de vaccinatiestatus per werknemer. ‘Wel zouden we graag de vaccinatiegraad per locatie willen weten. Juist om te voorkomen dat personeel ziek wordt. Laten we bekijken wat mogelijk is.’

Dat kan bijvoorbeeld met een constructie waarbij de bedrijfsarts die gegevens verzamelt en anonimiseert. ‘Als dan op een locatie de vaccinatiegraad laag blijkt, kunnen we in gesprek gaan’, zegt een woordvoerder van verpleeghuisorganisatie tanteLouise.

Die verpleeghuisorganisatie weet hoe ver de privacywetgeving kan gaan. ‘Toen ons personeel zich kon laten vaccineren, wilden we hun reiskosten naar de prikstraat vergoeden. Maar zelfs het ontvangen van die declaratieaanvragen zou de privacy schaden’, vertelt de woordvoerder. ‘Daarom hebben we alle medewerkers die reiskostenvergoeding gegeven.’

Ook mag een werkgever vanwege privacyregels niet vragen naar de reden van ziekteverzuim. ‘Dat maakt de aanpak van het probleem lastig, zegt de woordvoerder.

Kamerbrief

Het ministerie van Volksgezondheid ziet ‘de discussie over vaccinatieregistratie verschuiven’ nu de maatschappelijke partijen zich roeren. ‘Een werkgever mag juridisch gezien wel vragen of een werknemer is gevaccineerd’, zegt een woordvoerder van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). ‘Maar een werknemer hoeft niet te antwoorden en zijn antwoord mag niet worden geregistreerd. Daar is nu geen juridische basis voor.’

Of de wet wordt aangepast? ‘Daar komt de minister volgende week op terug in de volgende Kamerbrief.’ Dan maakt de minister waarschijnlijk ook bekend of bijvoorbeeld voor toegang tot een horecagelegenheid een vaccinatie- of testbewijs moet worden getoond.

Privacydeskundigen die zich nu buigen over de mogelijkheden, zien een ontsnappingsclausule in de wet: dat gezondheidsgegevens wel mogen worden gedeeld als ‘de verwerking ervan noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid’.

Er is dus enige ruimte. Maar voor een wetswijziging moeten in dit geval twee ministers een deugdelijke uitzonderingsregel formuleren en voorleggen aan de Tweede en Eerste Kamer. Een wetswijziging zal nu extra lastig zijn, denken die deskundigen. Het onderwerp is controversieel én het kabinet is demissionair. ‘Door de maatschappelijke weerstand zou het proces zo maar tergend traag kunnen verlopen.’