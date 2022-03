‘Mijn moeder moet heel dapper en sterk zijn om dit vol te houden’

In een bedrijfskantine in het uiterste westen van Oekraïne vertelt Oleg over zijn moeder Sveta, die in het uiterste oosten woont. ‘Zij zit daar helemaal alleen, met mijn oma die de afgelopen acht jaar volledig is gehersenspoeld.’

Oleg (33) en Vita (30) staan fluisterend te ruziën op het veldje voor het studentenhuis in Oezjhorod, hun tijdelijke verblijfplaats. Hij wil met de krant praten, zij is bang. ‘Niet zo dapper doen’, zegt ze. ‘Je moet je familie in de Donbas beschermen.’ Oleg schudt zijn hoofd. ‘We moeten de waarheid vertellen. Informatie is net zo belangrijk als wapens.’

Het Oekraïense stadje Oezjhorod ligt aan de grens met Slowakije en zit vol vluchtelingen. Velen zijn op doortocht naar de EU, maar anderen, zoals dit uit Kyiv gevluchte stel, blijven in deze relatief veilige regio. Oleg heeft zich al aangemeld voor de vrijwillige militaire dienst, zegt Vita. Ze rilt, van de kou en de stress.

Olegs moeder woont samen met zijn 86-jarige oma in een dorpje in de separatistenrepubliek Donetsk. Het stel maakt zich grote zorgen over hun veiligheid. ‘De Russen lezen mee’, zegt ze, ‘daarover koesteren we geen illusies.’

De familie van Oleg is een van de vele Oekraïense families die verscheurd raakten tijdens het conflict dat volgens hen al in 2014 begon. In dat jaar brak er een gewelddadige strijd uit in Kyiv nadat de pro-Russische president geweld inzette tegen pro-westerse betogers, waarop hij het land moest ontvluchten. Rusland greep in. Niet lang daarna werd de Krim geannexeerd, ontvlamde de oorlog in het oosten en riepen de twee oostelijke regio’s de onafhankelijk uit.

Russische propaganda

Vóór vorige week dachten veel Oekraïners dat het Poetin alleen om uitbreiding van het grondgebied van deze twee Russische satellietstaten te doen was. Zo ook Vita en Oleg. Ze ontvluchtten Kyiv nadat de flat naast hun appartement werd geraakt door een raket, zegt Vita. ‘We zagen dit echt niet aankomen, vorige week waren we onze badkamer nog aan het verbouwen, met kleurrijke tegeltjes. Kun je het je voorstellen?’

De telefoon gaat, het is Olegs moeder Sveta. Ze is zeer geëmotioneerd over wat er gebeurt in ‘haar Oekraïne’. ‘Sinds donderdag horen we weer meer bombardementen. Alle mannen tussen de 18 en 55 jaar zijn gemobiliseerd door de separatisten. Maar behalve dat de prijzen van brood en groenten met zo’n 20 procent zijn gestegen, is het aan haar kant van het front rustig, zegt ze.

Oleg knikt als hij het hoort. Hij kent de situatie in separatistisch gebied goed. Hij is er geboren en getogen, en bleef er na de machtsovername aanvankelijk wonen, omdat hij er familie en een baan had. ‘En ik was lange tijd in de veronderstelling dat we zouden worden bevrijd door het Oekraïense leger.’ Dat gebeurde niet. En hoewel het vechten aan de frontlinies steeds minder hevig werd, werd het leven in de Volksrepubliek Donetsk steeds benauwder.

Door de voortdurende stroom aan Russische propaganda op televisie waren de mensen om hem heen steeds minder in staat zelf kritisch na te denken. Zelfs professoren aan de universiteiten waar hij studeerde, ‘die ik erg hoog had zitten’, konden niet meer het onderscheid maken tussen echt nieuws en nepnieuws. ‘Ze geloofden echt dat er nazi’s zaten in Kyiv’, zegt hij hoofdschuddend.

De sfeer werd steeds grimmiger. Mensen durfden niet meer met collega’s te praten. ‘De MGB (de geheime dienst in de Volksrepubliek Donetsk, red.) pakte mensen op die zich anti-Russisch uitlieten.’ Toen de separatisten in 2018 een wet invoerden die vrij verkeer naar Oekraïne verbood, besloot Oleg te vluchten. Hij verhuisde naar Kyiv, waar hij Vita ontmoette, zegt hij terwijl hij aan een tafeltje in een bedrijfskantine zit te wachten op borsjtsj en broodjes.

Homo sovieticus

Oleg voelt erg mee met zijn moeder. ‘Zij zit daar helemaal alleen, met mijn oma die de afgelopen acht jaar volledig is gehersenspoeld.’ Olegs oma is een typische homo sovieticus; ze is opgegroeid met de verhalen dat ze allemaal – Rusland, Oekraïne, Belarus – één volk zijn en deel zouden moeten uitmaken van één rijk. Hij zucht. ‘Ik neem oma niets kwalijk hoor. Het is voor haar heel moeilijk te bevatten dat de Russen ons dit nu zouden aandoen. Voor haar is het makkelijk het verhaal te geloven dat ze haar op tv vertellen.’

Zijn moeder Sveta vertelt dat Olegs oma de hele dag naar het lokale nieuws zit te kijken. Zelf kijkt ze al jaren niet meer, ze belt liever met haar zoon voor het echte nieuws. ‘Haar proberen te overtuigen van mijn kant van het verhaal? Dat heb ik jaren geleden al opgegeven. Ik zorg nu gewoon voor haar, zonder echt met haar te praten over wat er in mij omgaat.’

Ze zucht. ‘Het ergste is dat ik helemaal alleen ben; mijn hele familie is weg. Ik kan met niemand praten, niet met mama of met vrienden van vroeger. Ik ben bang dat ze me aangeven. Ik wantrouw iedereen, het is geen leven.’

In de noodkantine kijkt Oleg naar zijn handen. ‘Mijn moeder moet heel dapper en sterk zijn om dit vol te houden.’ Dat ze dat tot nu toe kan, maakt haar in zijn ogen tot een van de grootste patriotten. Hij hoopt dat wat hij zelf al meemaakte in het oosten niet het voorland is voor andere delen van het land. ‘Ik hoop dat de verhalen op Twitter kloppen en het verzet echt sterk genoeg is.’

De namen in dit artikel zijn gefingeerd. De echte namen van Oleg, zijn familieleden en hun woonplaatsen zijn bekend bij de redactie.