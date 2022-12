‘Mijn grootste droom is om een archeologische vondst te doen’

Amélie van der Toorn: 'Gevlochten haren en zondagse kleren geven je wel echt het gevoel dat het zondag is.’ Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar en met wie woon je?

‘Ik woon in Bunschoten-Spakenburg met mijn vader Willem Jan (39), moeder Marjolein (38), grote zus Myrthe (15), tweelingzus Anna Sophie (12), jongere zussen Olivia (9) en Madeleine (7) en broertje Elias (1). Zo’n groot gezin met zes kinderen is erg gezellig. Mijn moeder is thuis en zorgt voor ons. Mijn vader is de dominee van de Christelijk Gereformeerde Kerk Bunschoten.’

Wat is het mooiste verhaal dat je hebt gehoord?

‘Ik vind veel verhalen mooi, zoals het verhaal van de opstand van Heere Jezus en het verhaal van de Joodse koningin Ester. Ester heeft een groot vertrouwen in God. Daar kan ik een voorbeeld aan nemen. Het verhaal van Ester is bijzonder voor mij omdat mijn zussen en ik tijdens Poerim (Joods feest waarbij wordt herdenkt dat de Joden in de vijfde eeuw v. Chr. in Perzië van uitroeïing werden gered, red.) als haar verkleed gingen. We droegen kroontjes en prinsessenjurken, zoals een roze pofjurk.’

Hoe vaak ga je naar de kerk?

‘Op zondag gaan we twee keer: in de ochtend en in de middag. Om de week ga ik na de middagdienst naar de jeugdvereniging van de kerk. Dat is erg gezellig want dan zie ik mijn vrienden en vriendinnen. Ik zie hen ook op school en elke maandagavond wanneer mijn vader kerkonderwijs geeft bij de catechisatie. We kennen elkaar dus goed.’

Heb je hobby's

‘Ik vind piano spelen, lezen over de Middeleeuwen en haren vlechten leuk. Mijn zusjes hebben lange haren. Meestal vlecht ik hun haar op zondag. Het gaat steeds beter. Elke keer als ik een nieuwe vlecht kan maken, voel ik me heel blij dat het is gelukt. Gevlochten haren en zondagse kleren geven je wel echt het gevoel dat het zondag is.’

Op welke school zit je?

‘Een reformatorische school in Amersfoort. Ik vind het daar fijn want ik heb lieve vriendinnen. Ik vind gym, muziek en beeldende vorming de leukste vakken. We krijgen ook les in bijbelse geschiedenis en kerkgeschiedenis.’

Wat voor muziek luister je graag?

‘Klassieke muziek, dat heb ik denk ik geërfd van m’n vader. We houden beiden van Mozart, Beethoven en Bach. Ik leer Für Elise spelen op de piano. Dat stuk vind ik mooi omdat het zo dromerig is.’

Wat haal je uit je geloof?

‘Het geeft me sterkte. Als ik bijvoorbeeld een nare dag heb gehad, bid ik tot God en dan voel ik me beter. Ik merk dan dat de Heere God bij me is en dat Hij me helpt.’

Waar zie je jezelf over tien jaar?

‘Ik hoop dat ik geschiedenis studeer of als archeoloog werk. Mijn grootste droom is om in Egypte, Israël, Griekenland of Rome een archeologische vondst te doen. Een bijzondere vondst, zoals het graf van Toetanchamon, leert ons van alles over hoe mensen vroeger leefden. Uit welke tijd komt het? Waar werd het voor gebruikt? Dat interesseert me.’