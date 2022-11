Mijn ex-man tindert obsessief, wat kan ik doen?

Mijn ex is sinds de scheiding enkele jaren geleden obsessief bezig met seks. We hebben twee tieners die dat merken. Ze zien de berichtjes en de foto’s van vele vluchtige contacten binnenkomen op zijn telefoon. Mijn ex doet weinig om de kinderen hiertegen te beschermen. Ik heb regelmatig gevraagd of hij zijn seksuele leven buiten bereik van de kinderen wil houden en geen sporen wil achterlaten. Hij belooft dan dat hij dat zal doen, maar het gebeurt nooit. Eigenlijk vindt hij dat er geen probleem is. Mijn jongste vraagt waarom papa met vrouwen op Tinder praat. Ik voel mij machteloos. Wat kan ik doen? Vrouw (40), naam bij redactie bekend

Oud genoeg

Uw kinderen zijn tieners en daarmee oud genoeg om dit met hun vader te bespreken mochten zij hier hinder van ervaren. Adviseer dat uw kinderen. Kom niet op het terrein van uw ex-partner. Siem van der Hoorn (73), Den Haag

Telefoon met rust laten

De vader van uw kinderen is nu uw ex. Dit houdt in dat de relatie voorbij is en dat u zich niet langer hoeft te bemoeien met de hobby’s van uw ex. Uw kinderen adviseer ik de telefoon van hun vader met rust te laten om misplaatste verontwaardiging voor te zijn. Ook de tieners van nu gebruiken namelijk dezelfde apps voor dezelfde doeleinden. Philio van der Kwast (50), Oosterbeek

Laat los

Loslaten, en je kinderen weerbaar maken door ze vertrouwen in het leven te geven. Dat helpt ze om dit uiteindelijk zelf met hun vader op te lossen, op welke manier dan ook. Je bent niet meer de partner van je ex, en dit is niet levensbedreigend, dus laat los. Gerhard Knol (51), Almere, gescheiden co-ouder met drie kinderen van tiener tot student

Spreek de kinderen aan

Om te zien wat er op het scherm van iemand anders’ mobiele telefoon gebeurt, moet je je best doen. Volgens mij moet u uw kinderen hierop aanspreken en niet uw ex. Jules Noyons (61), Amsterdam

Populair bij de dames

Bij dit probleem dacht ik meteen: tieners die op de telefoon van hun ouders kijken? Hoe dan? Of wil hij graag dat bekend wordt hoe geweldig populair hij is bij de dames op Tinder? En wil hij dat dit de moeder van deze tieners ook ter ore komt? Misschien kunt u dat met hem bespreken. Moniek Huiskes (67), Lochem

Tweede geval

Hebben uw tieners zich hierover bij u beklaagd of is het iets wat ú vervelend vindt? In het eerste geval zou u hen desgevraagd kunnen ondersteunen in een gesprek/brief met hun vader. In het tweede geval lijkt het mij dat u over uw scheiding heen wilt regeren. Niet doen. Rita Verpalen, (68), Amsterdam

Leuk hè, voor papa

Mijn advies: houd je ogen in je eigen huis tenzij er sprake is van onveiligheid. Zeg tegen je kinderen dat papa op zoek is naar een leuke vriendin en dat dit een van de manieren is om dat te doen. Afsluiten met: ‘leuk hè, dat jullie papa zo populair is.’ En bemoei je verder met je eigen zaken. Je kinderen varen er wel bij. Jolande ter Avest (54), Utrecht, advocaat

Nu minder invloed

Als ex kunt u weinig doen, vrees ik. U heeft minder invloed op hem dan als u getrouwd was gebleven. U kunt hem duidelijk maken wat u vindt dat de schade voor de kinderen is als gevolg van zijn gedrag, en dat jullie samen verantwoordelijk voor hen blijven, getrouwd of niet. Wie weet, deelt hij uw visie en past hij zijn gedrag naar uw wensen aan. Om te beginnen zou ik de kinderen aanraden niet meer op zijn telefoon te kijken. Ellen Richter (55), Zoetermeer

Over twee weken: wat moet ik met racisme tegenover mijn partner? Mijn vader, met wie ik al een moeizame relatie had, laat zich regelmatig racistisch uit (tegen) over mijn partner, die een andere achtergrond heeft dan hij. Bespreken helpt niet: hij zegt het te begrijpen en maakt dan in een adem dezelfde fouten. Sinds kort is hij ook opa van onze pasgeboren dochter, maar dat heeft bij hem helaas niet tot nieuwe inzichten geleid. Door zijn uitlatingen twijfelen wij of het een goed idee is als hij zijn kleinkind blijft zien. Het zou verschrikkelijk zijn als hij straks zijn opvattingen met haar zou delen. Maar ik vind het ook vreselijk om hem het contact met zijn kleindochter te ontzeggen. Wat te doen? Vrouw (34), naam bij redactie bekend