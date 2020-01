‘Mijn Chinese vrienden zullen het me niet kwalijk nemen dat ik vertrek, maar voor hen is het zuur’

Coronablog – WHO: uitbraak coronavirus is internationale noodsituatie

Het coronavirus in de Chinese miljoenenstad Wuhan blijkt overdraagbaar van mens tot mens en grijpt sneller om zich heen dan verwacht. Wat weten we tot nu toe? Kunnen we nog wel op reis naar China? Hier leest u de nieuwste ontwikkelingen.

Een stad isoleren vanwege een virusuitbraak? Het gebeurde al eens in Tilburg

Strenge afzondering van patiënten en een bevolking die de stad niet in of uit mag. In 2020 gebeurt het in de Chinese miljoenenstad Wuhan vanwege het coronavirus, bijna 70 jaar geleden had Tilburg een Nederlandse light-versie.

Niet alleen China, maar ook de rest van de wereld voelt de economische gevolgen van het virus

Het coronavirus zal een grotere invloed hebben op de economische groei van China dan de sars-epidemie in 2003. In het eerste kwartaal van dit jaar zal de groei een procent minder zijn dan de eerder geraamde 6 procent, verwachten Chinese economen. Ook in de rest van de wereld zijn de economische gevolgen van het virus inmiddels merkbaar.

Spelen Chinese dierenmarkten een centrale rol bij het ontstaan van infectieziekten?

China heeft de handel in wilde dieren en ‘bushmeat’, vermoedelijke bron van het Wuhan-coronavirus, tijdelijk verboden. Deskundigen roepen op tot een permanent verbod: het is tijd te stoppen met het eten van wilde dieren. Zes vragen over de omstreden markten.