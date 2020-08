‘Mijn broers en zus zeiden: de introductieweek is de mooiste week uit je leven... Nu niet dus’

Ouders, broers, zussen hielden het hun al jaren voor: studeren, dat zal de leukste tijd van je leven worden. Nu gaat het dan eindelijk beginnen. Maar door corona is een deel van de voorpret al weggevallen. ‘Ik heb getwijfeld of ik nou wel moest beginnen met studeren.’

‘Alles digitaal, daarvan gaat je motivatie wel achteruit’

Wie: Ammy Le (19)

Uit: Maastricht

Studie: Psychologie aan de Radboud Universiteit, Nijmegen



‘Ik had mij verheugd op het ontmoeten van nieuwe mensen. Op de faculteit samen studeren en daarna kunnen zeggen: ‘Zullen we nog ergens wat gaan drinken?’ Maar ook wel op écht studeren. Gewoon, met je medestudenten in een collegezaal zitten, contact hebben met docenten, vragen stellen. Zo zal het voorlopig niet zijn. Het eerste semester zal alles digitaal gaan, op één keer per week na. Dan is er een kleine werkgroep waar ik naartoe mag, waar we dingen bespreken waar we tegenaan lopen. Best vervelend, want ik denk dat je motivatie daar wel echt door achteruit gaat. Een schoolomgeving is toch anders dan je kamer.

‘Ik heb getwijfeld of ik nou wel moest beginnen met studeren, want je betaalt hetzelfde maar je krijgt er toch een stuk minder voor terug. Alleen is psychologie een numerus-fixusstudie, waar maar een beperkt aantal mensen wordt toegelaten. Het is zonde om dat plekje weg te gooien. Bovendien, ik had een tussenjaar waarin ik veel werkte in de huishoudelijke hulp voor ouderen en daarin merkte ik dat ik leren leuker vind dan ik dacht. Leuker dan eentonig werk.

‘Dat tussenjaar was sowieso minder dan ik had gehoopt. Ik was van plan om in maart een cursus Frans te gaan doen in Lyon. Een week voordat ik zou vertrekken ging alles dicht vanwege corona en ging het dus niet door.

‘Komende week verhuis ik naar Nijmegen. Met het digitale onderwijs is dat eigenlijk niet nodig is, daar kwam ik eigenlijk pas laat achter, maar ik ben toch blij dat ik deze keuze heb gemaakt. Zo kan ik nieuwe mensen ontmoeten. Misschien zijn het er minder dan normaal, maar met de personen die je ontmoet ontstaan denk ik heel goede vriendschappen. Ik heb het gevoel dat er evenveel mensen uit huis gaan als normaal, al ken ik wel tweedejaars die weer teruggaan naar hun ouders.

‘Ik denk dat deze generatie studenten veel zelfstandiger gaat zijn. Oudere studentenjaargangen moesten door de corona mee in die onlinelessen. Wij hebben de keuze er echt voor gemaakt. Ik kijk er nog steeds naar uit.’

Hein Brand: ‘De introductieshow heb ik live gezien, vanachter mijn laptop.’ Beeld Eva Faché

‘Een huisfeestje meepakken? Je zit constant in dubio’

Wie: Hein Brand (18)

Uit: Zwolle

Studie: Biomedische wetenschappen aan de Universiteit Utrecht

‘Deze week is de Uitweek begonnen, de Utrechtse introductieweek. Ik zit nu al op mijn nieuwe kamer hier, maar na die persconferentie van premier Rutte is dat eigenlijk niet echt meer nodig. Er waren fysieke activiteiten bij verenigingen, maar die zij n stopgezet. Alleen bij sportverenigingen mag je nog langskomen. Iedereen zit in een groepje, maar je mag elkaar alleen zien om samen naar een activiteit te gaan.

‘Maandagochtend was er een openingsshow, die heb ik hier in m'n eentje live gevolgd via mijn laptop. Het was voor de organisatie duidelijk wennen. Maar het was goed geregeld, met een openingspraatje, een bandje, het mededelen van de huisregels en aan het eind een quiz met bestuursleden van de universiteit. Het was leuk, maar niet per se geweldig. Ik heb drie oudere broers en een zus die allemaal zijn gaan studeren. Zij zeiden over de introductieweek: ‘Het is de mooiste week uit je leven.’ Nu is het anders.

‘Er is voor eerstejaars veel informatie te vinden online, er is een online-pubquiz over het studentenleven, er zijn zelfs speciale podcasts gemaakt. Je kunt genoeg leren over het studentenleven in Utrecht, maar het feest ontbreekt.

‘Ik kom direct van de middelbare school. Onze examens gingen niet door en daarmee ook geen leuke dingen als de examenstunt of het examenfeest. Ik zou met vrienden op examenreis gaan naar Praag, Bratislava en Boedapest. Ook dat ging niet door. Ach, de voorpret was ook leuk.

‘Deze week ga ik maar een beetje door Utrecht lopen, maar ik heb niet het idee dat een dolle feestweek wordt. De buren hadden gisteren nog een huisfeest, dat is eigenlijk niet de bedoeling. De vrijheid van uit huis wonen, lekker kunnen feesten en nieuwe mensen ontmoeten, daar had ik mij op verheugd. Als ik nu word uitgenodigd voor een huisfeestje, dan zou ik daar wel heen gaan, ja. Maar met die nieuwe uitbraken onder studenten zit je constant in dubio. Met het intreeweekgroepje hadden we eigenlijk bedacht om buiten de activiteiten om ergens in een parkje te zitten, maar dat mag officieel niet meer. Ga ik dan nu voorstellen om het toch wel te doen?

‘Hoe de studie eruit komt te zien, weet ik nog niet zo goed. Ze zeggen dat eerstejaars voorrang krijgen bij het fysiek onderwijs. En wij bij biomedische wetenschappen met al onze labpractica misschien nog wel een stuk meer. Maar er zal veel online zijn. Toch heb ik er veel zin in. Medisch onderzoek lijkt mij heel leuk en dat is nu ook nog eens heel relevant geworden. Ik zal het covid-19 ook wel gaan tegenkomen in mijn studie. Mijn broer doet geneeskunde en wordt suf gegooid met covidfeiten. Hopelijk leer ik ook nog wat over andere ziekten.’

Renée Meershoek (links) en Zara Adamou. Beeld Eva Faché

‘Ik ben best bang dat ik eenzaam word’

Wie: Renée Meershoek (19) en Zara Adamou (19)

Uit: Amsterdam

Studie: Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam (Renée), nog aan het twijfelen (Zara)

Renée en Zara zaten op dezelfde basisschool, dezelfde middelbare school en deden afgelopen jaar allebei een tussenjaar. Samen met nog een vriendin zouden ze 2,5 maand door Zuidoost-Azië reizen, maar twee weken voor vertrek brak de coronacrisis los. Nu gaan ze voor het eerst hun eigen weg.

Renée: ‘Politicologie is echt wat ik wil, ik vind het super interessant wat zich allemaal afspeelt in de wereld. Ik kan slecht tegen ongelijkheid en ik wil graag mijn steentje bijdragen in de strijd daartegen. Mijn doel is om in de VN-Veiligheidsraad te komen.’

Zara: ‘Ik twijfel nog tussen technische bedrijfskunde in Delft of built environment aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik kijk niet alleen naar welke studie ik het leukst vind, maar ook welke stad. Door corona werd dat een stuk moeilijker kiezen, want echt de stad leren kennen tijdens de introductieweek in Delft gaat niet meer. Het leek mij leuk in een nieuwe stad te gaan wonen en daar lid te worden van een vereniging, maar dat heeft niet zoveel zin als je maar één keer per week naar de universiteit hoeft.

‘Onlinelessen volgen lijkt me echt niks, ik heb een heel slechte concentratie. Als ik alles zelf moet gaan inplannen, dan weet ik dat mijn motivatie echt laag is met alle andere dingen in m’n huis die ik ook kan gaan doen.’

Renée: ‘Ik heb twee uur per week fysiek onderwijs, en dan mag ik niet eens klagen. Anderen hebben helemaal niks. Ik snap dat de UvA veel moeite heeft gedaan, maar ik vraag mij af of dit wel de ideale oplossing is. Ze hebben ons uitgelegd dat het vooral moeilijk is doordat veel studenten tegelijkertijd naar binnen moeten, maar ik vind het niet erg om er een uurtje eerder te zijn en alvast wat te studeren. Er is veel meer ruimte en tijd waar je mee kunt spelen.

‘Ik ben wel echt bang voor de kwaliteit van het onderwijs en dat ik ongelukkig word door alles wat ik mis. Niet alleen de teleurstelling van alles wat niet doorgaat, maar ook dat ik best eenzaam word als ik in m’n eentje op mijn kamer al die onlinecolleges zit te kijken.’

Zara: ‘Ik hoop dat we het nog kunnen inhalen, maar ik zou niet weten hoe.’

Renée: ‘Als je normale leven zó lang wegvalt en je moet het dan weer oppakken, dan lijkt mij dat best lastig. Bovendien, nu durf je nog domme dingen te doen, maar als je klaar bent studeren heb je een mega-studieschuld, dan moet je gewoon een ‘échte-échte’ baan gaan vinden en aan het werk.’