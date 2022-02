Mijlpaal voor Amerikaans vrouwenvoetbal in strijd om gelijke rechten

Carli Loyd, Megan Rapinoe en Christen Press van het Amerikaanse voetbalelftal vieren hun vierde doelpunt tegen Australië tijdens de Olympische spelen in 2020. Beeld REUTERS

De vrouwen van het Amerikaanse voetbalelftal, heersend wereldkampioen, zetten zich al jarenlang in voor gelijke rechten. Zo strijden ze voor gelijk salaris en dezelfde arbeidsomstandigheden als hun mannelijke collega’s.

In 2016 dienden vijf sterspelers van de ploeg een klacht in bij de Equal Employment Opportunity Commission wegens loondiscriminatie. Drie jaar later klaagde het team de Amerikaanse voetbalbond aan. Sindsdien klopten vrouwelijke sporters van over de hele wereld bij het team aan om advies te vragen in hun strijd tegen de loonkloof.

De overwinning in de rechtszaak komt als een verrassing: eind 2020 wees de Amerikaanse voetbalbond de schadevergoedingseis van het vrouwenvoetbalteam nog af. De Amerikaanse voetbalsters beschouwen de schikking van 24 miljoen dollar (circa 21 miljoen euro) als een belangrijke stap voor de volgende generatie, blijkt uit een statement op hun Twitteraccount.

Nederland

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond beloofde in 2019 om de vergoedingen voor de oranje leeuwinnen in 2023 gelijk te schalen met de mannen. Toch blijven de loonverschillen in het voetbal fors, zegt sportmarketeer Ruud van der Knaap. ‘In de eredivisie, waaraan achttien mannenelftallen meedoen, gaat grofweg 500 miljoen euro om. Grootverdieners, zoals Ajax-aanvoerder Dusan Tadic, voetbalt in een jaar zo’n 4 miljoen euro aan jaarsalaris bij elkaar.’

In de eredivisie voor de vrouwen voetballen op dit moment negen clubs mee. Van der Knaap: ‘Ik zou het veel vinden als daar 20 miljoen euro in omgaat. Hoewel vrouwelijke profs bij Ajax ook goed geld verdienen – zo’n 100 tot 150 duizend euro per jaar – zijn er ook veel vrouwen die slechts voor een ruime onkostenvergoeding fulltime voetballen op hoog niveau.’

In Nederland was het vrouwenvoetbal een ondergeschoven kindje, maar sinds het EK in 2017 in eigen land plaatsvond, gaan de ontwikkelingen razendsnel, zegt Van der Knaap. ’Het aantal meisjes in amateurvoetbal heeft een spurt genomen en ook aan de top ontwikkelt vrouwenvoetbal zich op hoog tempo. Volgend jaar doen er weer twee nieuwe clubs mee in de eredivisie en de Women’s Champions league neemt serieuze vormen aan. De toernooien zijn inmiddels gigantische media-evenementen met veel bereik, waardoor ook het budget toeneemt. Vijf jaar geleden was dat nog niet zo.’

Toch is de strijd nog niet gestreden. Van der Knaap: ‘Voordat Lieke Martens evenveel verdient als Tadic, zijn we tientallen jaren verder.’