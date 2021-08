Mijlpaal: meer dan 8 miljoen woningen in Nederland – maar daarmee is de woningcrisis nog (lang) niet opgelost

In Amsterdam kwamen er in het afgelopen jaar de meeste woningen bij, zo berekende het CBS: vierduizend stuks. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het duurde zestien jaar om het aantal woningen in Nederland van zeven naar acht miljoen op te schroeven, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek aan de hand van donderdag gepubliceerde cijfers. Het probleem is dat de populatie in die tijd harder groeide. In 2005 leefden in Nederland nog 2,3 inwoners per woning. Nu staat dat al jaren op 2,2.

Het demissionair kabinet verwacht dat tot 2024 het woningtekort zal blijven toenemen. Daarbij gaat het nu om 279 duizend onderkomens, stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken in het jaarlijkse rapport Staat van de Woningmarkt, dat vorige maand uitkwam. Aan de aanhoudende stijging liggen economische en demografische factoren ten grondslag.

Verwacht wordt, zo valt te lezen in het rapport, dat het herstel van de coronaperiode minder invloed zal uitoefenen op de markt dan vorig jaar werd gedacht. Ook zal het aantal huishoudens stijgen, door minder coronaoversterfte, meer immigratie door het wegvallen van coronamaatregelen en de algemene trend dat er steeds meer alleenstaande huishoudens zijn.

Weerbarstige praktijk

Volgens de kabinetsuitgave stegen de woningprijzen in het afgelopen jaar harder dan ooit en is het aanbod aan koopwoningen op dit moment historisch laag.

In Amsterdam zijn in het afgelopen jaar de meeste woningen bijgekomen, zo berekende het CBS: vierduizend stuks. Relatief zijn vooral in omringende regio’s stijgingen te noteren, als het Gooi, de Flevopolder en de Zaanstreek. In Zeeland, Friesland en Groningen is de toename van huizen klein. In Harlingen kromp het aantal woningen het meest: 114 huishoudens, op een inwonersaantal van een kleine 16 duizend.

Vanaf 2023 moet het woningaantal in Nederland een vlucht nemen. Het doel is om over negen jaar richting de negen miljoen onderkomens te bieden. Daarmee hoopt het demissionair kabinet de woningnood te doen verdampen.

Echter, zo suggereren de CBS-cijfers: als het inwoneraantal meegroeit, is de praktijk weerbarstiger. Op dit moment wonen 17,3 miljoen mensen in Nederland. Volgens prognoses bedraagt dat aantal in 2030 18,4 miljoen.

Noot: in een eerdere versie stond dat vorig jaar in Amsterdam 400 duizend woningen zijn bijgekomen. Dat is aangepast naar vierduizend woningen.