Mijlpaal in ‘oorlog tegen bendes’ in El Salvador: 55 duizend arrestaties

President Nayib Bukele heeft zich grenzeloos populair gemaakt met deze keiharde, maar succesvolle aanpak. Sinds dit voorjaar is het aantal bendemoorden in El Salvador gekelderd van meer dan 18 per dag naar 2, wat goed valt bij het overgrote merendeel van de 6 miljoen Salvadoranen.

Uit de Verenigde Staten overgewaaide criminele bendes teisteren het land al sinds 1992, toen een einde kwam aan een burgeroorlog die 12 jaar had geduurd. Het verarmde en door oorlog uitgeholde land met zijn jonge, arme bevolking bleek een goede voedingsbodem voor het bendegeweld.

Bukele beloofde er een einde aan te maken en hield woord: hij kondigde in maart van dit jaar de ‘oorlog tegen bendes’ af, waarin de politie de bevoegdheid kreeg mensen zonder vorm van proces te arresteren. De ‘verdenking van betrokkenheid bij een bende’ was al genoeg om iemand op te sluiten in een van de maximaal beveiligde gevangenissen van het land.

Willekeurige arrestaties

Deze aanpak heeft echter ook een keerzijde. Mensenrechtenorganisaties en families klagen erover dat jongens, mannen en vrouwen worden opgepakt, ‘louter om hoe ze eruitzien en waar ze wonen’. De arrestanten zijn daarom vrijwel allemaal arm en jong, worden niet zelden gewoon van de straat geplukt en meegenomen. Vrouwen protesteren tegen hun verdwijning en smeken vergeefs bij de autoriteiten opheldering over wat er met hun mannen en zonen is gebeurd.

In mei klaagde Human Rights Watch openlijk over de willekeurige arrestaties en verdwijningen, en mensen die na hun arrestatie waren overleden. Maar aan de kant van de regering zijn alleen juichende geluiden te horen, zoals van Gustavo Villatoro, de minister van Justitie: ‘We zijn de oorlog tegen de bendes aan het winnen.’

Extra cellen

In de regio Tecoluca, in centraal El Salvador, bouwt de regering een enorme gevangenis, die plaats moet gaan bieden aan 40 duizend gevangenen. Die gevangenis moet over een jaar klaar zijn. De extra cellen zullen nodig zijn. Sinds de afkondiging van de ‘oorlog tegen de bendes’ zijn 55 duizend mensen gearresteerd, maar daarvóór waren ook al 16 duizend mensen opgepakt, wat het totaal nu op 71 duizend brengt. En dat zal alleen maar meer worden.

Bestrijding van het bendegeweld was drie jaar geleden de belangrijkste verkiezingsbelofte van Bukele, een 41-jarige zakenman die van het kleinste land van Midden Amerika een tropisch paradijsje wilde maken voor zonaanbidders en voor liefhebbers van de cryptomunten. Een jaar geleden werd El Salvador het eerste land te wereld dat cryptomunten als betaalmiddel accepteerde. Dat was geen groot succes, maar de oorlog tegen de bendes is het des te meer. Volgens recente peilingen is Bukeles populariteit gegroeid tot meer dan 90 procent.