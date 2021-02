Mijd de Randstad, vertrek vroeg en met fiets in de achterbak: zo geniet je van een (veilig) schaatsweekend

Op steeds meer plaatsen in het land kan er op meren en plassen worden geschaatst. Beeld ANP

1. Zoek een ondiepe plek

Het zijn altijd dezelfde plekken die als eerste dichtvriezen. Windstille vennetjes in het bos, ondiepe plassen in veengebied, de randen van meren. Op zulke plekken ligt inmiddels 10 centimeter ijs, en daar komt dit weekeinde nog zo’n 5 centimeter bij. Dat schat beheerder Erik Ekkel (58) van de app IJsmeester. Dat is ruim voldoende voor een schaatstocht met een vriend(in) of met het gezin.

Hij gaat zelf naar Giethoorn: ‘De vaarten, rietkragen, de Weerribben; een echte Nederlandse ervaring.’ Zijn gratis app biedt een actuele kaart van Nederland met 325 rode vlaggetjes (wacht nog even met schaatsen) en 25 groene vlaggen (veilig). ‘Ik ben zeer voorzichtig, maar dit weekend gaan er zeventig of meer op groen.’

De grote plassen in het Gooi liggen al dagen dicht, het Friese Nannewiid ligt er goed bij, het Paterswoldse Meer bij Groningen is in gebruik, de Randmeren bij Harderwijk en Elburg, sommige Oostvaardersplassen, de IJzeren Man bij Vught en de vele vennen in Brabant. Maar andere geliefde plekken lijken nog niet veilig: de grote meren Fluessen en Slotermeer in Friesland, de Biesbosch in Brabant, de diepe Maasplassen in Limburg, de grote Gouwzee in Noord-Holland.

2. Vermijd diep en stromend water

IJswatcher Ekkel waarschuwt voor de ondergelopen uiterwaarden langs de grote rivieren. Het hoogwater trekt zich volgens hem nu terug, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan door loze ruimte onder het ijs. ‘Ik zou daar helemaal wegblijven.’ De grote rivieren zelf, het IJsselmeer, het Markermeer en diepe wateren (zandafgravingen) blijven volgens hem stevig op rood staan. Langs de randen van sommige grote meren, daar waar het 20 centimeter diep is, kan volgens hem wel geschaatst worden.

Schaatsers op het natuurijs bij Zuiderwoude. Beeld ANP

3. Vermijd de bekende plassen in de Randstad

Ze zijn lekker dichtbij voor Randstedelingen: de Loosdrechtse, Ankeveense, Maarsseveense en Vinkenveense Plassen. De afgelopen dagen was het daar al te druk, niet wat betreft de ijsdikte, maar met het oog op corona. Op de parkeerplaatsen verkochten ondernemers ook nog koek en zopie vanaf klaptafeltjes en achterkleppen.

De burgemeesters in deze regio zijn ook dit weekend van plan toegangswegen af te sluiten en foutparkeerders streng te beboeten. Amsterdam roept bewoners op in hun eigen buurt te schaatsen. De grachten zijn bevroren, maar niemand die zich daar vrijdag al op waagde. Mocht daar dit weekend toch geschaatst worden, neem dan je schoenen mee vanwege eenrichtingsverkeer. Bij te grote drukte worden de grachten gesloten.

4. Ga vroeg of gooi de fiets in je auto

Wie slim is rijdt dit weekend al bij zonsopgang naar een mooie plas, voordat de parkeerplaats vol staat. Op de lange Knardijk bij de Oostvaardersplassen heeft de boswachter hekken opengezet, zodat bezoekers makkelijk het ijs op kunnen (zonder te klimmen). Als je de meute wil vermijden, gooi dan een mountainbike achterin de auto zodat je niet meer afhankelijk bent van parkeerplaatsen nabij natuurgebieden. Zoek je eigen plek, maar doe dat niet alleen. Volgens de coronarichtlijnen mag je één vriend of vriendin meenemen, of al je huisgenoten.