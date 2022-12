Mij praat je geen complexen aan

Het begon ermee dat een tinderende vriendin na een paar glazen wijn opbiechtte dat ze haar nieuwe date heel leuk vond, maar wel wat klein. ‘Hoe klein?’ vroeg ik. ‘Zoiets als jij’, was het antwoord. Dit vond mijn geliefde erg komisch.

Mensen praten elkaar complexen aan, en dat is stom. Dus wierp ik geërgerd tegen dat ik dik tevreden was met mijn 1.80. Nu klonk er geproest. Weer de geliefde, die erop wees dat we onze officiële paspoortlengte ooit zelf hebben opgegeven. Uitdagend trok ze een meetlint tevoorschijn. Bij de sessie die volgde bleef ik steken op 1.79 punt 6, terwijl zij drie centimeter gegroeid was.

Voldoende reden om haar de rest van de avond te negeren, de vriendin streng toe te spreken over verkeerde prioriteiten in de liefde, en de volgende ochtend eindelijk eens werk te maken van die rubber zooltjes, ongeveer 5 millimeter dik, die ik al zolang nodig had voor mijn pijnlijke voeten.