Migratiesaldo in Nederland bereikt recordhoogte: een plus van 81 duizend

Nog nooit was het migratiesaldo in Nederland zo hoog als in 2017: een plus van 81 duizend. Er kwamen 235 duizend immigranten naar Nederland en er vertrokken 154 duizend emigranten. Dat komt deels door het vrije verkeer van personen in de EU. Ook het aandeel asielaanvragen en gezinsherenigingen blijft groot: 27 duizend mensen.

Dat blijkt uit de migratiecijfers van het CBS over 2017. Het migratiesaldo steeg licht ten opzichte van 2016: toen ging het om een instroom van 79,9 duizend personen.

‘De trend die vijf jaar geleden is ingezet, zet door’, constateert Leo Lucassen, hoogleraar migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Volgens Lucassen heeft de hoge instroom van 2017 vooral een economische oorzaak. ‘De Nederlandse economie draait als een tierelier en trekt mensen aan. Daarnaast trekt het hoger onderwijs, dat internationaal hoog staat aangeschreven, veel buitenlandse studenten aan. Zeker voor de Britten kost het aanzienlijk minder om hier een master te volgen, iets dat zo vlak voor de Brexit al helemaal aantrekkelijk is.’

Het aantal asielaanvragen steeg vanaf 2014 aanzienlijk vanwege de oorlog in Syrië, maar liep de afgelopen twee jaar weer terug. ‘Ik verwacht dat die daling ook verder doorzet en stabiliseert op een niveau van zo’n 20 duizend per jaar, nu de EU er alles aan doet om asielzoekers buiten te houden,’ zegt Lucassen.

De politie speurt in de buurt van een parkeerplaats voor truckers langs de snelweg naar migranten die via Nederland naar Engeland proberen te komen. Beeld Marcel van den Bergh

Dat het migratiesaldo vorig jaar een recordhoogte bereikte, is pikant gezien de discussie over overbevolking in Nederland. Maar, benadrukt het CBS, op pieken van immigratie volgen steevast pieken van emigratie. ‘Gezien het hoge migratiesaldo zijn zorgen over de bevolkingsprognose begrijpelijk. Maar het blijft koffiedik kijken. Dat het migratiesaldo juist weer zal dalen, is hoe dan ook een realistisch scenario,’ zegt een woordvoerder van het CBS.

Van de arbeids- en studiemigranten die in de periode 2005-2007 naar Nederland kwamen, vertrok zo’n 35 procent binnen twee jaar. Onder asielmigranten lag dat percentage na tien jaar even hoog. Van migranten die naar Nederland kwamen voor een studie of werk, was het overgrote merendeel na tien jaar weer vertrokken.

Bij de Waalhaven in Rotterdam ontfermt de brandweer zich over achttien vluchtelingen die in een container vast hebben gezeten. Beeld Arie Kievit

Lucassen: ‘De natuurlijke bevolkingsgroei is in Nederland zo’n beetje nul tegenwoordig. De vergrijzing zet door. De kracht van de economie, die zeer open is, bepaalt of er migranten komen. Als de economie goed blijft draaien, zal het positieve migratiesaldo de komende jaren het beeld blijven bepalen. Maar als de Brexit negatief uitwerkt, dan zul je dat onmiddellijk in die migratiecijfers terugzien.’

