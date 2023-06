Migratieroute Middellandse Zee kostte al duizenden levens

Bij de ramp met de migrantenboot, die woensdag voor de kust van het schiereiland Peloponnesos zonk, zijn 104 mensen gered. 78 lichamen zijn gevonden, maar vermoedelijk zaten er maar liefst 750 mensen aan boord en zijn de overige passagiers eveneens verdronken. Beeld REUTERS

Al voor bootramp Griekenland honderden doden op zee

Tot nu toe zijn dit jaar volgens VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR 567 migranten omgekomen op weg naar Europa, van wie zeker 74 kinderen. Nog eens 500 personen zijn vermist. Als zoals gevreesd de opvarenden van de boot die vorige week in Griekenland omsloeg zijn overleden betekent dit dat 2023 nu al het dodelijkste jaar sinds 2016 is. Deze boot herbergde naar schatting 750 migranten, er zijn nu 78 overledenen geborgen en 104 mensen gered. Volgens een van de overlevenden zaten er 100 kinderen benedendeks in het ruim. In 2016 stierven 1.485 migranten, en van ruim 3 duizend vermisten is het lot niet bekend.

Sinds 2014 zijn bijna 30 duizend migranten omgekomen of vermist in het Middellandse Zeegebied. De meesten van hen waren onderweg naar Italië, maar ook in Spanje en Griekenland komen migranten aan, in totaal maken dagelijks zo’n 500 personen de oversteek.

Meer migratie via Middellandse zee, en minder via Balkan en Zuid-Spanje

Het aantal migranten die via de levensgevaarlijke route over de Middellandse Zee naar Europa reizen is dit jaar flink toegenomen. Ruim 50 duizend illegale grensoversteken in Italië telde EU-grenswacht Frontex tussen januari en mei, een toename van 158 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit is het hoogste aantal sinds 2017. En dat terwijl juist minder mensen via andere routes Europa probeerden te bereiken. Daardoor is het totaal aantal geregistreerde grensoversteken slechts 12 procent toegenomen. De Balkanroute is volgens Frontex minder gebruikt door de strengere visumplicht in Servië. In Spanje komen minder migranten illegaal het land binnen via West-Afrika omdat daar dit voorjaar wegen onbegaanbaar waren vanwege slecht weer.