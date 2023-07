Migratiedeal: volgens onderhandelaars een ‘holistisch pakket’, een ontmaskering van team Europa aldus experts

Een migrant zit bij het hoofdkantoor van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in Tunis. Beeld ANP / EPA

Mark Rutte en Ursula von der Leyen toonden zich opgelucht toen ze afgelopen weekend de langverwachte deal met Tunesië presenteerden. De demissionair minister-president sprak van ‘een mijlpaal’, volgens de voorzitter van de Europese Commissie heeft ‘team Europa’ ‘geleverd.’ Maar mensenrechtenorganisaties buitelden over elkaar heen met kritiek op de deal die niet alleen vaag is, maar ook gesloten is met een omstreden president.

In het memorandum over het ‘strategisch partnerschap’ met Tunesië staan verschillende maatregelen met als doel het aantal bootjes dat aankomt in Griekenland en Italië te beperken. Zo gaat de EU samen met de Tunesische kustwacht zoek- en reddingsoperaties op de Middellandse Zee organiseren en wordt er 105 miljoen euro beschikbaar gesteld voor betere grensbewaking en het terugsturen van migranten. In ruil hiervoor krijgt Tunesië een omvangrijk pakket aan economische hulp.

Over de auteur

Fleur de Weerd schrijft voor de Volkskrant over Afrika en migratie. Ook volgt ze de ontwikkelingen in Oekraïne, waar ze eerder correspondent was.

De tevreden onderhandelaars noemen het pakket een ‘holistische benadering’, maar experts maken zich zorgen over het lot van de migranten die worden tegengehouden. Over Tunesiërs die de overtocht naar Europa wagen, gaat het uitgebreid in het document. Zij kunnen zelfs door EU-landen worden teruggestuurd. In hun thuisland worden ze vervolgens met Europees geld geholpen bij hun ‘sociaaleconomische re-integratie’, bijvoorbeeld door werkgelegenheid te verbeteren.

Wat er met de niet-Tunesische migranten en vluchtelingen gebeurt, is onduidelijk. Tunesië heeft al meermaals laten weten geen enkele behoefte te hebben om een ‘opvanghub’ voor andere migranten te worden, zoals Turkije dat is voor Syriërs in ruil voor EU-miljarden. Het enige dat over de niet-Tunesische migranten in het plan staat, is dat ‘er wordt gewerkt’ aan ‘een systeem voor terugkeer van illegale migranten naar hun land van herkomst’.

Westerse samenzwering

Dit wekt wantrouwen bij migratie-experts, zoals onderzoeker Ahlam Chemlali van het Deense Instituut voor Internationale Studies. De humanitaire situatie van niet-Tunesiërs in het Noord-Afrikaanse land is al zeer slecht, legt zij uit. Door het gebrek aan een Tunesische asielwet leven de tienduizenden Sub-Saharaanse migranten in Tunesië in een juridisch niemandsland, aldus de migratieonderzoeker. Ze vreest ‘dat de humanitaire situatie van deze groep door deze deal alleen maar zal verslechteren’.

De voortekenen zijn niet gunstig. Begin dit jaar sprak president Kais Saied in een speech over ‘criminele hordes Afrikanen’ die deel uit zouden maken van een westerse samenzwering om de Tunesische bevolking te vervangen. In reactie hierop kwam een hetze op gang waarbij zwarte migranten massaal uit hun huizen werden gezet. Velen slapen nog steeds op straat.

Domino-effect van sluitende grenzen

Zondag kwam het nieuws naar buiten dat Tunesische veiligheidstroepen vijfhonderd mannen, vrouwen en kinderen naar het grensgebied met Libië hadden gedeporteerd en achtergelaten in de woestijn zonder eten of drinken.

Door op diezelfde dag een deal met de Tunesische president te onderteken laten Europese leiders hun ware gezicht zien, zeggen mensenrechtenorganisaties. Volgens Vluchtelingenwerk is het sluiten van dit soort deals ‘funest voor het mechanisme van vluchtelingenbescherming’ omdat het mensenrechtenschendingen legitimeert. Deze Europese koers leidt uiteindelijk tot een domino-effect van sluitende grenzen, totdat vluchtelingen nergens meer naartoe kunnen, schrijft de organisatie.

Het is afwachten of en hoe de Europese Unie het systeem voor terugkeer van illegale migranten naar hun land van herkomst de komende maanden gaat vormgeven. Hoewel de details nog niet duidelijk zijn, is het volgens onderzoeker Chemlali ‘veelzeggend’ dat de EU in het document ‘niet eens hint’ op het verbeteren van de wetgeving die de kwetsbaarste mensen beschermt. Dat illustreert wat haar betreft de prioriteiten van de EU: het koste wat kost terugdringen van illegale migratie. Hoe en met wie ze samenwerken om deze belofte in te lossen, lijkt van secundair belang.