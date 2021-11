Migratiecrisis aan de Poolse grens houdt aan, situatie blijft onrustig

Migrantenkampen aan de Belarussische kant van de grens met Polen. Beeld Reuters

De migratiecrisis aan de Poolse grens houdt aan. In het grensgebied bevinden zich volgens de autoriteiten momenteel nog steeds duizenden migranten, die door het Belarussische regime naar de grens zijn gestuurd, kennelijk met de bedoeling om de Europese Unie (EU) onder druk te zetten. De grootste groep arriveerde maandag vlakbij het grensplaatsje Kuźnica, waar de migranten vast kwamen te zitten in het niemandsland bij de grens.

Bij Kuźnica gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag weinig, volgens de Poolse autoriteiten. De migranten daar hebben tenten opgezet en stoken kampvuren om zichzelf warm te houden. De temperatuur hier komt nachts onder het vriespunt. Op andere plekken probeerden grote groepen migranten Polen binnen te komen. Sommigen wisten de grens over te steken, maar werden daar tegengehouden.

(Beelden via Twitter van de huidige situatie in Kúznica)

Minister van Defensie Błaszczak merkte woensdag op dat de modus operandi aan de grens lijkt veranderd: waar de migranten bij Kuźnica in één grote groep naar de grens kwamen, proberen nu kleinere groepen de oversteek te maken. De grenswacht noemde de aantallen van twee groepen: een van ongeveer vijftig personen en een van circa tweehonderd personen. Volgens de Poolse autoriteiten zijn ze gearresteerd of terug de grens overgezet. De grenswacht meldt dat afgelopen etmaal 599 pogingen zijn ondernomen om vanuit Belarus Polen binnen te komen.

Deze informatie valt niet te controleren omdat de Poolse regering geen journalisten toelaat in het grensgebied. Sinds september geldt hier de noodtoestand. De noodzaak om naast hulpverleners ook onafhankelijke pers toe te laten, is in Polen opnieuw onderwerp van debat. Het hoofd van de nationale veiligheidsdienst zei woensdagochtend dat er mogelijk ‘een oplossing’ valt te vinden voor de aanwezigheid van media.

Later op de dag opperde premier Mateusz Morawiecki dat er wellicht een ‘perscentrum’ geopend zou kunnen worden vlakbij het gebied waar de noodtoestand geldt. Daar zouden journalisten informatie kunnen krijgen. Hoe dit precies verschilt van de huidige situatie is niet duidelijk. Het Belarussische ministerie van Informatie, dat tot nu toe alleen Belarussische en Russische staatsmedia toegang verleende tot de andere kant van de grens, maakte woensdag bekend een aantal Poolse journalisten een persaccreditatie te willen geven voor dit gebied.

De Poolse autoriteiten zien geen snelle oplossing voor de crisis in de komende dagen. Er zijn momenteel ongeveer 15 duizend militairen aan de grens gestationeerd, aldus minister van Defensie Błaszczak. Ondertussen verslechtert de situatie van de migranten die vastzitten aan de grens. Belarussiche kanalen op de online berichtendienst Telegram, zoals die van het oppositiemedium Nexta, toonden beelden van een vrouw die wordt weggedragen op een brancard.

Beeld Reuters

Op een persconferentie in Warschau riep Grupa Granica, een collectief van verschillende ngo’s, de regering opnieuw op om ook hulpverleners toe te laten tot het crisisgebied. De voorzitter van de stichting Ocalenie (‘Redding’) noemde de situatie van de migranten ‘onmenselijk’. ‘De mensen zijn wanhopig. Ze kunnen niet naar Polen oversteken of terugkeren’, zei hij tegen het liveblog van de progressieve krant Gazeta Wyborcza.

Volgens de Poolse autoriteiten spelen Belarussische militairen een actieve rol aan de grens. Ze zouden de migranten voedsel geven. Tegelijk verhinderen ze hun terugkeer naar Belarus. Ook is er sprake van intimidatie: er is beeldmateriaal van vermoedelijk Belarussische soldaten die in de lucht schieten, verspreid door het Poolse ministerie van Defensie.

Een woordvoerder van de Poolse Inlichtingendienst zei woensdagochtend op de radio dat de Poolse regering rekening houdt met de komst van nog een groep migranten die zich op dit moment in Minsk bevindt. Ook zei hij dat de Poolse autoriteiten verzoeken de Facebookgroepen waar informatie wordt gedeeld over de migratieroute via Belarus, te verwijderen.