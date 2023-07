Migratiecijfers in perspectief: kennismigranten halen meer gezinsleden naar Nederland dan statushouders

Sourabh Kaher (in wit overhemd) en zijn vriendin komen uit India en werken met een team voor 3 à 4 jaar voor ABN AMRO in Amsterdam. Ze wonen in Amstelveen, waar steeds meer expats neerstrijken. Beeld Arie Kievit / de Volkskrant

Bij de val van het kabinet op vrijdag en ook tijdens het Kamerdebat van maandag vlogen er allerlei getallen over migratie, asiel en gezinshereniging over tafel. Terwijl de kabinetscrisis ging over het beperken van nareizende gezinsleden van statushouders, in 2022 zo’n 11 duizend, waren de genoemde getallen vaak veel groter.

CDA-leider Wopke Hoekstra noemde vrijdagavond na de val van het kabinet de 228 duizend migranten in 2022, samen goed voor een stad als Tilburg, als belangrijkste reden waarom het kabinet grip wil krijgen op migratie. Oud VVD-minister Henk Kamp liet bij Nieuwsuur terloops het getal van 400 duizend migranten vallen. Welke cijfers zijn er nu allemaal over migratie en asiel, en hoe verhouden deze getallen zich tot elkaar?

De grootste groep migranten komt uit de EU

Al jaren is het aantal mensen dat naar Nederland komt (immigranten) hoger dan het aantal mensen dat uit Nederland vertrekt (emigranten).

Afgelopen jaar ging het om 403 duizend immigranten en ruim 179 duizend emigranten, laten cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zien. Per saldo kwamen er in 2022 dus bijna 224 duizend mensen bij in Nederland. Dat is het getal waar Hoekstra op doelde, al ging het aantal dat hij noemde (228 duizend) om voorlopige cijfers van het CBS. Die zijn inmiddels bijgesteld.

Het aantal migranten was in 2022 groter dan eerdere jaren, en dat komt met name door de 108 duizend gevluchte Oekraïners die in Nederland tijdelijke bescherming kregen. Als je die groep buiten beschouwing laat, kwam vorig jaar de grootste groep migranten uit de Europese Unie (EU). Sinds 2007 is de groep EU-migranten groter dan de groep migranten van buiten de EU. Op 2016 na, tijdens het hoogtepunt van de Europese vluchtelingencrisis.

Meer arbeidsmigranten dan asielmigranten

Lang niet iedere migrant die van buiten de EU naar Nederland komt, is een vluchteling. Het aantal hoogopgeleide kennismigranten dat afgelopen jaar naar Nederland verhuisde (26 duizend mensen), is ongeveer even hoog als het aantal mensen dat volgens het CBS naar Nederland vertrok met als reden een asielaanvraag: ruim 27 duizend mensen.

Dat getal is overigens niet gelijk aan het aantal eerste asielaanvragen dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelde: dat waren er 35 duizend in 2022.

De totale groep arbeidsmigranten, afkomstig uit de EU en daarbuiten, is sinds 2003 ieder jaar fors groter dan de groep asielmigranten.

Arbeidsmigranten halen meer gezinsleden naar Nederland dan statushouders

In totaal zijn vorig jaar ruim 39 duizend gezinsleden van buiten de EU naar Nederland gehaald om samen te wonen met hun gezin. Het zijn met name de kennismigranten die hun partners en kinderen naar Nederland halen.

Afgelopen jaar reisden daarnaast bijna 11 duizend gezinsleden van statushouders hun partner of ouder achterna, laten cijfers van het IND zien. Gezinshereniging na asiel vormde daarmee nog geen derde van het totaal aantal gezinsmigranten dat het CBS telde. En slechts 2,7 procent van het totaal aantal immigranten in 2022.