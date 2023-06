Migratie verdeelt Europese Unie in oorlogstijd: Hongarije en Polen liggen dwars, maar vooralsnog geen praktische gevolgen

De Hongaarse premier Viktor Orbán (rechts) met de Italiaanse premier Giorgia Meloni (midden) en de Poolse premier Mateusz Morawiecki (links) op een EU-top over Oekraïne, migratie en de economie. Brussel, 29 juni 2023. Beeld Geert Vanden Wijngaert / AP

De Poolse premier Mateusz Morawiecki en zijn Hongaarse collega Viktor Orbán gijzelden de EU-top donderdagnacht. Ze eisten dat het Europese migratiebeleid met unanimiteit wordt vastgesteld, de garantie voor permanente stagnatie. Tegelijk wilden ze miljarden extra uit het EU-budget voor de kosten van migratie. Op beide eisen kwam een hard ‘nee’ van de andere 25 leiders.

Urenlang cisisoverleg bracht de partijen geen millimeter dichter bij elkaar en dus kon EU-president Charles Michel vrijdag geen ‘conclusies’ presenteren over migratie. Geen ramp, volgens premier Mark Rutte: in de praktijk verandert er niets. Maar qua politieke beeldvorming is het een tegenvaller voor de EU. Juist op het moment dat Poetins almacht voor het eerst wordt aangetast, vertoont de Europese eensgezindheid barstjes.

Over de auteur

Marc Peeperkorn is sinds 2008 de EU-correspondent voor de Volkskrant. Hij woont en werkt in Brussel.

De EU opereerde onverwacht sterk sinds Rusland buurland Oekraïne binnenviel. Tientallen miljarden euro’s hebben de Unie en de lidstaten uitgegeven aan wapens voor Oekraïne. Miljoenen Oekraïense vluchtelingen zijn zonder wanklank opgevangen. En de EU-landen legden Rusland elf sanctiepakketten op, bij elkaar de zwaarste strafmaatregelen in de geschiedenis van de EU.

Hongarije stribbelde weliswaar tegen bij die pakketten, maar blokkeerde ze nooit. Niet onbelangrijk: de Visegrádgroep, het samenwerkingsverband van Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije, was vleugellam, want Orbán had zich met zijn pro-Moskouhouding vervreemd van zijn bondgenoten in de EU. Tot vreugde van de andere lidstaten.

De euforie over de eenheid verstomde donderdagnacht. Niet verbazingwekkend door migratie, hét onderwerp waarmee politici verkiezingen winnen of verliezen. Morawiecki en Orbán waren boos omdat de Europese ministers van Justitie medio juni afspraken de lasten van migratie eerlijker te verdelen. Landen als Italië en Griekenland, waar veel migranten binnenkomen, moeten geholpen worden door de andere: ‘verplichte solidariteit’ in vorm van geld, materieel, personeel of het overnemen van migranten. Hongarije en Polen werden bij dit besluit overstemd.

Morawiecki en Orbán eisten dat dit besluit werd teruggedraaid en unanimiteit de regel zou worden voor toekomstig migratiebeleid. Het maakte de andere collega’s net zo wanhopig als geïrriteerd. De Oostenrijkse kanselier Karl Nehammer – een havik op het gebied van migratie – dreigde dat Polen en Hongarije uit de Schengenzone gegooid moesten worden. De Belgische premier Alexander De Croo suggereerde hetzelfde: je kunt niet profiteren van die vrijreizenzone als je weigert mee te doen met migratieafspraken.

Imago

De EU-top eindigde vrijdagmiddag zoals die donderdag begonnen was: in verdeeldheid. Terwijl de EU haar inzet moet versterken nu Poetins positie verzwakt, aldus Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, na afloop. Niet goed voor het EU-imago, beaamden EU-diplomaten.

Het schrappen van de conclusies over migratie heeft vooralsnog geen gevolgen. Het door Polen en Hongarije gewraakte besluit blijft gewoon staan. Ook een akkoord met Tunesië, over het tegenhouden van migrantenbootjes, wordt geen strobreed in de weg gelegd.

De actie van Polen en Hongarije vloeit volgens de Estse premier Kaja Kallas voort uit ‘bitterheid’ over discussies in 2015 over verplichte asielquota. Daarnaast speelt een rol dat Polen verkiezingen heeft in oktober en Morawiecki wil scoren met een anti-EU-opstelling.

Het is een veeg teken voor de EU. Dat de 27 leiders zich nogmaals uitspraken Oekraïne zo lang als nodig te zullen steunen, sneeuwde totaal onder in het geruzie over migratie.