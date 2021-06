Migratie-achtergrond? Dan is het een stuk lastiger een stage te krijgen, blijkt nu ook uit wetenschappelijke studie

Stagiairs aan het werk in een hotelkeuken. Beeld ANP

In een vandaag gepubliceerd onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut deed in opdracht van de gemeente Utrecht, blijken opvallende verschillen tussen sectoren. Zo worden moslimstudenten gediscrimineerd in de ict-sector, terwijl ze in de zorg een gunstige behandeling krijgen. Vrouwen worden vooral voorgetrokken in de door mannen gedomineerde bouw- en technieksector. ‘Daaraan liggen waarschijnlijk beleidsbeslissingen ten grondslag om vrouwen en meisjes te stimuleren in verband met ondervertegenwoordiging van die groepen in die sectoren’, zegt een van de onderzoekers, Mehmet Day.

Eerdere enquête-onderzoeken wezen al in de richting van stagediscriminatie, maar toen kon niet met wetenschappelijke zekerheid uitgesloten worden dat de nadelige behandeling van studentengroepen veroorzaakt werd door andere factoren dan identiteitskenmerken. Afwijzingen van studenten met een migratieachtergrond zouden bijvoorbeeld ook verklaard kunnen worden doordat die van huis uit minder vaardigheden meekrijgen die helpen bij het schrijven van sollicitatiebrieven. Ook was een mogelijke verklaring dat zij vaker kiezen voor studies met krapte op de arbeidsmarkt.

Fictieve studenten

Maar dat weerleggen de onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut met dit onderzoek. Dat deden zij door 577 sollicitatiebrieven te versturen, waarbij het steeds gaat om sets van twee fictieve studenten, met eenzelfde cv en werkervaring, en slechts één onderscheidend persoonskenmerk. Deze methode werd al vaker op de arbeids- en woningmarkt toegepast, maar niet eerder voor stagediscriminatie.

De tests werden uitgevoerd in vier sectoren van de Utrechtse stagemarkt: ict, zorg en welzijn, bouw en techniek en zakelijke dienstverlening. Er werd gekeken naar verschil in kansen op drie persoonskenmerken: gender, migratieachtergrond en religie. Daaruit kwamen grote verschillen.

Maurice Crul, hoogleraar sociologie aan de VU en niet betrokken bij het onderzoek, vindt het een goed uitgevoerd onderzoek en stelt dat het diversiteitsbeleid in bepaalde sectoren zijn vruchten afwerpt. ‘In de zorg ziet men al jaren dat de cliëntenpopulatie verandert en dus is er ook behoefte aan professionals die bijvoorbeeld moslim zijn of een migratieachtergrond hebben.’ De ict-wereld is niet zo ver. Daar worden stagiairs met zo’n achtergrond gediscrimineerd. ‘Terwijl juist in die sector de arbeidsmarkt krap is en het aanbod van studenten heel divers.’

Toekomstbeeld

De onderzoekers namen ook de door studenten ervaren discriminatie onder de loep. Een kwart van de ondervraagden zegt met discriminatie te maken hebben gehad bij een zoektocht naar, of tijdens een stage. Of ze hadden het vermoeden. De ervaren discriminatie leidde tot studievertraging en gevoelens van eenzaamheid en onveiligheid. Ook had dit invloed op hun toekomstbeeld: ze hebben minder vertrouwen om een passende baan te vinden.

In het rapport staat het voorbeeld van een vrouwelijke 19-jarige niveau 4-student die van haar stagebegeleider hoorde dat Marokkaanse mensen ‘vaak minder scoren’. ‘Dus omdat ik Marokkaans ben, heb ik een lager IQ en ben ik dommer volgens hem.’

Urgentie

Volgens Day, die blij is dat de gemeente Utrecht het probleem serieus neemt, wordt het tijd dat ook politiek, onderwijsinstellingen en aanbieders van stages de urgentie hiervan beseffen. ‘Het moet nu klaar zijn met het in twijfel trekken van discriminatie. Veel instellingen zetten nog steeds in op vaardigheden van studenten: communicatie, een brief leren schrijven. Natuurlijk moeten ze dat ook leren, maar het probleem blijkt onomstotelijk aan de andere kant te liggen.’ Hij schrok hoeveel studenten aankaartten dat er door onderwijsinstellingen niet of nauwelijks aandacht wordt besteed aan stagediscriminatie. ‘Het valt studenten rauw op hun dak, deze confrontatie met de realiteit. Terwijl ze nog helemaal aan het begin van hun carrière staan.’