Migrantenschip aangetroffen bij Kaapverdische kust: naar schatting 63 opvarenden omgekomen

Een boot met 130 Senegalese migranten werd eerder deze maand aangetroffen bij de Marokkaanse kust.

Aan boord werden zeven lichamen van overleden migranten aangetroffen. Daarnaast worden 56 mensen vermist. Aangenomen wordt dat zij dood zijn.

Het vissersschip was op 10 juli vanuit de Senegalese kustplaats Fass Boye vertrokken met naar schatting 101 mensen aan boord, aldus de Spaanse ngo Walking Borders. De bestemming zou Spanje zijn. Op 20 juli werd Walking Borders benaderd door familieleden die al geruime tijd niets meer van de migranten hadden gehoord. Dinsdag werd de boot gevonden door de kustwacht van Kaapverdië.

De route van West-Afrika naar Spanje is uiterst gevaarlijk. De IOM telde dit jaar al 342 migranten die dood of vermist zijn na het ondernemen van deze reis. Volgens het Europese grensbewakingsagentschap Frontex probeerden dit jaar 7.692 migranten via de Atlantische Oceaan bij de westkust van Afrika naar Europa te komen, een daling van 19 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

Op 7 augustus redde de Marokkaanse kustwacht voor de kust van de Westelijke Sahara 189 migranten, nadat hun boot was gekapseisd. Vijf migranten kwamen bij dit ongeluk om het leven.