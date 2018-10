Migrantenkaravaan uit Honduras laat zich niet stoppen aan Mexicaanse grens op weg naar VS

Duizenden migranten uit vooral Honduras zijn er dit weekeind toch in geslaagd om de grens tussen Guatemala en Mexico over te steken. Mexico probeerde de georganiseerde ‘karavaan’ te stoppen om aan de wens van de Verenigde Staten tegemoet te komen, maar slechts enkele honderden migranten zouden zich per bus laten terugsturen naar huis. De rest wacht af of is al op doorreis richting de Verenigde Staten.

De migrantenkaravaan wordt tegengehouden op de grens tussen Guatemala en Mexico. Beeld AFP

Migranten zijn op verschillende plaatsen de rivier de Suchiate overgestoken die Guatemala en Mexico van elkaar scheidt. Ze staken over op zelfgebouwde vlotten of kleine bootjes en sommigen zijn zelfs door ondiep water komen lopen terwijl ze volksliederen zongen en teksten riepen als ‘Ja, we kunnen’ in het Spaans; een verwijzing naar de verkiezingsslogan van de vorige Amerikaanse president Barack Obama.



Op hun mars Mexico in werden de migranten verwelkomd door de lokale bevolking. Ze kregen applaus, eten, kleding en drinken. ‘We doen dit uit solidariteit’, zo zei Maria Teresa Orellana, een inwoner van de Mexicaanse grensplaats Ciudad Hidalgo tegen persbureau AP. ‘Het zijn onze broeders.’

Olivin Castellanos, een 58-jarige vrachtwagenchauffeur uit Honduras zei dat hij op een vlot is overgestoken nadat Mexico de brug bij de grensovergang had geblokkeerd. ‘Niemand zal ons stoppen, alleen God’. Volgens persbureau Reuters zijn meer dan 5.100 migranten inmiddels geregistreerd bij drie opvangcentra in de Mexicaanse stad. Nog eens tweeduizend migranten zouden zaterdagnacht na hun overtocht buiten hebben overnacht.

Andere media melden dat zeshonderd tot tweeduizend migranten eieren voor hun geld hebben gekozen toen Mexico de brug afsloot bij het Guatemalteekse grensstadje Tecun Uman en zich per bus hebben laten terugbrengen naar hun thuisland. Het is niet duidelijk hoeveel migranten momenteel bij de grens bivakkeren. Er zouden in het afgelopen weekeinde ook weer honderden tot duizenden nieuwe migranten zijn bijgekomen die de armoede en het geweld in hun land proberen te ontvluchten.

Mexico hield vrijdag een groep van ruim drieduizend migranten uit Honduras tegen bij de grens met Guatemala. Een dag eerder had de Amerikaanse president Trum gedreigd het leger naar de grens met Mexico te sturen om deze hermetisch af te sluiten als dat land er niet in zou slagen de karavaan te stoppen.

De nieuwe Mexicaanse regering gaf toe aan de dreigementen van Trump om de miljardenhandel tussen beide landen niet in gevaar te brengen. Trump op zijn beurt gebruikt de migrantenkaravaan om kiezers nog eens te herinneren aan zijn krachtige verkiezingsbeloften omtrent het thema migratie voor de komende Congresverkiezingen op 6 november.

Op Twitter prees hij Mexico voor de grensbewaking aan de Guatemalteekse grens nadat beelden waren verschenen van hoe de federale politie de migranten bij een brug tegenhield. ‘Dank Mexico, we kijken uit naar de toekomstige samenwerking’.

Families die deel uitmaken van de migrantenkaravaan in de buurt van de grens tussen de Mexico met Guatemala. Beeld Getty Images

Een Mexicaanse politieagent deelt water uit aan de migranten uit Honduras. Beeld EPA

Rechten

De migranten die afgelopen dagen waren gestrand bij de grens werden vanuit Mexico over de grens met megafoons toegesproken over hun rechten, ook worden informatiefolders uitgedeeld. Af en toe werd een groepje van enkele tientallen migranten doorgelaten die had aangegeven asiel in Mexico te willen aanvragen. Veel migranten die illegaal de grens over waren gestoken gaven aan de asielprocedures in Mexico niet te willen afwachten omdat die bekendstaan als uiterst traag. Vorig jaar werden bijna 15 duizend asielaanvragen ingediend in Mexico, bijna vier zo veel als in 2014 maar de helft is nog niet afgehandeld omdat de migratiedienst de aanvragen niet aankan.

....In addition to stopping all payments to these countries, which seem to have almost no control over their population, I must, in the strongest of terms, ask Mexico to stop this onslaught - and if unable to do so I will call up the U.S. Military and CLOSE OUR SOUTHERN BORDER!.. Donald J. Trump

Beeld AFP

Een migrant uit Honduras probeert via de rivier Mexicaanse grond te bereiken. Beeld REUTERS

Migranten gaan te water om de grens met Mexico over te steken. Beeld EPA

Beeld EPA